EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.01.2025 / 13:15 CET/CEST

KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkaufprogramm / 1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / 1. Zwischenmeldung

KWS SAAT SE & Co. KGaA / Aktienrückkauf

Die KWS SAAT SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 07. Januar 2025 bis einschließlich 10. Januar 2025 insgesamt 13.070 Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 13. Dezember 2024 gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 06. Januar 2025 mitgeteilt (frühester möglicher Erwerbszeitpunkt). Der Aktienrückkauf begann am 7. Januar 2025. Der Erwerb der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 07. Januar 2025 bis einschließlich 10. Januar 2025 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Gesamtzahl zurückerworbene Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR) Gesamtpreis (EUR) 07.01.2025 3.442 58,0419 199.780,2198 08.01.2025 3.449 58,0512 200.218,5888 09.01.2025 2.687 58,2598 156.544,0826 10.01.2025 3.492 58,3067 203.606,9964 Summe 13.070 58,1599 760.149,8876

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter http://www.kws.de/IR/Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der KWS SAAT SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Einbeck, den 13. Januar 2025

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin

Unternehmen: KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland

