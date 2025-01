Aktien New York: Etwas nachlassende Inflationssorgen stärken die Erholung

Hoffnung auf eine nur schrittweise Anhebung der von Donald Trump angekündigten Importzölle stützt am Dienstag die US-Börsen zum Handelsauftakt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann in den ersten Minuten 0,48 Prozent auf 42.500 Punkte und setzte so seine am Montag begonnene Erholung fort.

Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,78 Prozent auf 20.946 Punkte. Er hatte am Montag seine Verluste im Handelsverlauf lediglich deutlich verringert. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete am Dienstag einen Zuwachs von 0,55 Prozent auf 5.869 Punkte.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, diskutieren Mitglieder des künftigen Wirtschaftsteams des designierten US-Präsidenten derzeit über jeweils kleinere Erhöhungen der Zölle von Monat zu Monat, um Verhandlungspositionen stärken und einen Anstieg der Inflation zu verhindern. Hinzu kamen kurz vor dem Börsenstart Preissignale, die die Sorgen der Anleger milderten.

Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von einem "erleichterten Aufatmen" an den Börsen weltweit. Der "große Zollschock" könnte durch einen langsameren Ansatz ausbleiben und somit auch der befürchtete "Inflationsschock". Das stimme die Börsianer wieder vorsichtig optimistisch.

Jüngst hatte die Furcht vor einem Wiederanstieg der Inflation die Oberhand gewonnen, angetrieben vor allem durch die avisierten Zollmaßnahmen. Eine neu angefachte Inflation könnte die US-Notenbank Fed daran hindern, die Zinsen zu senken. Daher warten die Marktteilnehmer gespannt auf die zur Wochenmitte anstehenden US-Verbraucherpreise für den Monat Dezember.

Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise gaben am Dienstag schon die Erzeugerpreise für Dezember. Sie stiegen auf Monats- und Jahresebene weniger stark als befürchtet.