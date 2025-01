OTS: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG / LTS erhält Finanzierung aus dem Patch ...

LTS erhält Finanzierung aus dem Patch Forward Prize-Wettbewerb der U.S. BARDA für zwei Partnerschaften (FOTO) Andernach (ots) - LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein weltweit führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen bei der Entwicklung und Herstellung innovativer Darreichungsformen, freut sich, die Auszeichnung als Gewinner in der Konzeptphase für zwei Projekte im #PatchForwardPrize bekannt zu geben. Dieser Wettbewerb, der von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ins Leben gerufen wurde, ist Teil einer 50 Millionen US-Dollar schweren Innovationsprogramms der BARDA, das darauf abzielt, Mikronadel-basierte RNA-Impfstofftechnologien voranzutreiben. Der Patch Forward Prize ist Teil der Project NextGen-Initiative der BARDA, der darauf abzielt, Technologien der nächsten Impfstoffgeneration zu beschleunigen. Durch die Förderung von Partnerschaften zwischen Impfstoffentwicklern und Innovatoren im Bereich pharmazeutischer Darreichungssysteme treibt sie den Fortschritt von der Konzeptphase bis hin zur klinischen Erprobung voran und ebnet den Weg für transformative Fortschritte im Bereich der globalen Gesundheit. Jeder der heute bekannt gegebenen Preise ist mit 2 Millionen US-Dollar dotiert, die zwischen der LTS und ihren Partnern aufgeteilt werden. In den ausgezeichneten Projekten kombiniert LTS seine proprietäre Microneedle Array Patch (MAP)-Technologie mit mRNA-Impfstoffen von zwei Partnern: BioNet, einem biotechnologischen Hersteller aus Thailand, der auf gentechnisch hergestellte Impfstoffe spezialisiert ist, sowie PopVax, einem indischen -Biotechnologieunternehmen, das breit schützende mRNA-Impfstoffe mithilfe von KI zur Proteinentwicklung herstellt. Beide Projekte zielen darauf ab, kritische Herausforderungen bei der Stabilität, Verabreichung und Anpassungsfähigkeit von Impfstoffen zu adressieren und den Zugang und die Compliance der Patienten bei saisonalen Grippeimpfstoffen zu verbessern. Gleichzeitig wird die Flexibilität bewahrt, auf Pandemie-Stämme zu reagieren. Der Ansatz von BioNet geht das anhaltende Problem der Variabilität von Influenza-Stämmen an, indem ein trivalenter saisonaler mRNA-Grippeimpfstoff (mIV3) entwickelt wird, der erhalten gebliebene Bereiche der Hämagglutinin- (HA) und Neuraminidase- (NA) Proteine der dominierenden H1N1-, H3N2- und B-Grippeviren fokussiert. Diese mRNA-Konstrukte sind gezielt ausgewählt, um eine breit schützende Immunantwort gegen saisonale Grippe zu erzeugen. PopVax führt die Entwicklung eines saisonalen Grippeimpfstoffs an, der auf ihrer neuartigen mRNA-kodierten Immunogen-Display-Architektur und der LNP-Plattform basiert. Das Immunogen-Design von PopVax steigert die strain-spezifische Antikörperantwort bei Mäusen um das 250-fache im Vergleich zu einem führenden zugelassenen Grippeimpfstoff, was zu deutlich geringeren Dosierungsanforderungen führt. Dieser Ansatz löst zudem eine breitere Immunantwort aus, einschließlich robuster Antikörpertiter gegen den Pandemie-Stamm H5N1, der eine wachsende Bedrohung in den USA darstellt, und das, obwohl kein spezifisches H5N1-Immunogen kodiert wird. Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentiert: "Als Vorreiter im Bereich der Arzneimittelverabreichung setzen wir uns leidenschaftlich für Lösungen ein, die bessere Resultate und eine bessere Patientenerfahrung bieten. Wir sind dankbar und stolz, dass der Patch Forward Preis der BARDA eine Gelegenheit für BioNet, PopVax und LTS schafft, einen Durchbruch in der Impfstoffverabreichung zu erzielen. Wir freuen uns darauf, das Potenzial der Kombination unserer Technologien in unseren gemeinsamen Programmen zu realisieren." "Das LTS MAP-Programm ist stolz darauf, diese beiden Auszeichnungen gemeinsam mit unseren Partnern PopVax und BioNet für deren innovative mRNA-Technologien erhalten zu haben", fügte Dr. Frank Theobald, Leiter des MAP-Programms bei LTS, hinzu. "Der BARDA Patch Forward Prize ermöglicht die Kombination von zwei bahnbrechenden Technologien, um besser auf kommende Pandemien vorbereitet zu sein. Die finanzielle Unterstützung von BARDA wird dazu beitragen, die MAP-Technologie in Richtung Kommerzialisierung voranzutreiben, um Lücken in der medizinischen Versorgung zu schließen - und die Möglichkeit zur Selbstverabreichung sowie zur Reduzierung der Kühlkettenanforderungen für mRNA zu bieten." Über LTS We CARE. We CREATE. We DELIVER. Das ist die Philosophie der LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG. Als zuverlässiger Technologiepartner für die pharmazeutische Industrie entwickeln und produzieren wir innovative Applikationssysteme für Arzneimittel wie Transdermale Therapeutische Systeme ("TTS"), Orale Wirkstofffilme ("OTF"), Micro Array Patches ("MAP") sowie Wearable Injection Devices ("OBDS") für große Bio-/Pharma-, Generika- und Consumer Health-Unternehmen. Das kommerzielle Angebot von LTS umfasst mehr als 20 vermarktete Produkte und eine breit gefächerte Pipeline von mehr als 40 Entwicklungsprojekten, die auf verschiedene medizinische Therapieansätze abzielen. Die Innovationspipeline der LTS enthält sowohl von Partnern finanzierte als auch eigene, von LTS finanzierte Projekte. Die LTS behauptet ihre führende Position durch die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer TTS- und OTF-Kerntechnologien sowie durch die Entwicklung neuer Technologien zur Verabreichung von Medikamenten, einschließlich MAPs für die transdermale Verabreichung von biologischen Wirkstoffen, großen Molekülen und Vakzinen. Mit seiner SorrelTM-Wearable-Drug-Delivery-Plattform bietet LTS patientenfreundliche Lösungen für die Verabreichung komplexer Medikamente zu Hause. LTS wurde 1984 gegründet und ist heute an vier Standorten tätig: in Andernach, Deutschland, West Caldwell und St. Paul, USA, sowie in Netanya, Israel. Außerdem unterhält die LTS eine Repräsentanz in Shanghai, China.