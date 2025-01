Arbeitgeber: Wahl entscheidet über wirtschaftlichen Auf- oder Abstieg

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht die Bundestagswahl in wenigen Wochen als Richtungsentscheidung für Deutschland. "Wir entscheiden einfach in der nächsten Bundestagswahl klar darüber, ob wir wirtschaftlich auf- oder absteigen werden", sagte Dulger am Dienstagabend vor Journalisten in Berlin. Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei nicht mehr attraktiv für Investoren.

Dulger forderte vor allem einen Abbau von Bürokratie und eine Reform der Sozialsysteme, damit die Sozialabgaben sinken. Beschäftigte müssten wieder mehr netto vom brutto haben. Aus Sicht der Arbeitgeber hätten Union und FDP für die Wirtschaft das beste Angebot.

Dulger sagte, es müsse nach der Wahl am 23. Februar möglichst zügig zügige Koalitionsverhandlungen geben. Die neue Regierung müsse schnell ins Handeln kommen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände begann eine Kampagne zur Bundestagswahl unter dem Titel "Starke Wirtschaft, starkes Land"./hoe/DP/mis