Baerbock zu Gaza-Abkommen: 'Tag der Erleichterung'

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat sich erleichtert gezeigt über die Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln. "Heute ist ein Tag der Erleichterung. Erleichterung darüber, dass das Leid auf allen Seiten nun ein Ende finden kann", teilte die Grünen-Politikerin mit.

Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas rette Leben und gebe den Menschen in Gaza, den Geiseln und ihren Angehörigen und allen Menschen der Region nach 15 Monaten Hoffnung. "Und sie zeigt, wie wichtig es ist, auch in den dunkelsten Stunden, den Glaube an Diplomatie niemals aufzugeben", fügte Baerbock an und dankte den Verhandlern.

Die Außenministerin sagte weiter, ihre Gedanken seien "ganz besonders bei den deutschen Staatsangehörigen, die seit 467 Tagen in der Hand der Hamas Unvorstellbares durchstehen". Sie hoffe inständig, dass diese nun sehr bald zu ihren Familien zurückkehren können.

Baerbock mahnte zudem die Einhaltung der Vereinbarung an. "Ich fordere alle Seiten auf, die Vorgaben des Abkommens zu respektieren: Die Geiseln müssen schnell und entsprechend der Vereinbarung freikommen. Humanitäre Hilfe muss massiv zu den notleidenden Menschen in Gaza kommen. Und ebenso müssen der militärische Rückzug und die Rückkehr von Palästinensern in ihre Wohngebiete umgesetzt werden."/kli/DP/zb