EQS-News: Healthcare Spezialisten GENUI und SHS Capital investieren gemeinsam in ROTOP, einen führenden Hersteller und CDMO von Radiopharmazeutika

GENUI und SHS Capital investieren gemeinsam in das deutsche Unternehmen ROTOP Pharmaka GmbH, ein Anbieter von Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten für Radiodiagnostika und Radiotherapeutika.

Ziel der Wachstumsinvestition ist es, die Produktionskapazitäten von ROTOP signifikant zu erweitern, um den schnell steigenden Marktbedarf zu decken.

Hamburg / Tübingen / Dresden, 15.01.2025

Die ROTOP Pharmaka GmbH, gegründet 2000 mit Sitz in Dresden-Rossendorf, ist ein führender Anbieter von radiopharmazeutischen Produkten. Radioaktive Arzneimittel kommen immer häufiger zum Einsatz, sowohl für diagnostische Anwendungen als auch für therapeutische Zwecke; in der Nuklearmedizin beispielsweise zur Bildgebung oder zur gezielten Therapie bei der Behandlung bestimmter Krebsarten. Die Anwendung von radiopharmazeutischen Produkten bietet den Vorteil einer sehr gezielten Wirksamkeit und vermeidet weitgehend die Schädigung gesunden Gewebes.

Der Markt für Radiopharmazeutika hat in den letzten Jahren eine große Dynamik entwickelt und verzeichnete ein höheres Wachstum als zum Beispiel klassische Biotechbereiche. Der Grund dafür ist unter anderem der medizinische und wirtschaftliche Erfolg von kommerziellen Radiopharmazeutika, der zu deutlichen Investitionen in die Entwicklung neuer Präparate von in diesem Bereich tätigen Biotech- und Pharmaunternehmen führt.

Um der steigenden Nachfrage begegnen und den klinischen und kommerziellen Bedarf von Chargenkapazitäten zukünftig abdecken zu können, hat ROTOP schon vor zwei Jahren angefangen, ihr CDMO-Angebot auszubauen. Mit der Investition von GENUI und SHS sollen nun u.a. die bestehenden CDMO-Kapazitäten deutlich erweitert werden. Dank ROTOPs Verbundenheit zur Region konnte zudem auch der WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen als Investor gewonnen werden.

„Wir freuen uns sehr, GENUI und SHS für unsere Expansionspläne gewonnen zu haben. Mit ihrer Unterstützung werden wir unsere Entwicklungs-, Labor- und Produktionskapazitäten im Bereich CDMO-Services für Radiopharmaka massiv erweitern, insbesondere für radioaktive ready-to-use Patientendosen zur Radioligandentherapie (RLT). In den kommenden Jahren sind weitere umfangreiche Investitionen in neue Gebäude, Labore und Produktionsanlagen geplant, um den schnell wachsenden Marktbedarf zu decken“, erklärt ROTOP CEO Jens Junker.

„Die einzigartige Positionierung von ROTOP in einem sehr dynamisch wachsenden Markt hat uns zu diesem Investment bewogen. Wir freuen uns darauf, das Management gemeinsam mit SHS auf den nächsten großen Schritten begleiten zu dürfen“, erläutert Dr. Oliver Serg von GENUI.

„Wir sehen großes Wachstumspotenzial für das Unternehmen, da eine klare Nachfrage nach zusätzlichen CDMO-Dienstleistungen im radiopharmazeutischen Sektor besteht. Wir beobachten diesen Markt bereits seit anderthalb Jahren genauer und sehen vermehrt Finanzierungen und Akquisitionen von Pharmaunternehmen. Wir hoffen, mit der Beteiligung an der ROTOP einen wichtigen Wachstumsschritt im Bereich der Radiodiagnostik und -therapeutik maßgeblich begleiten zu können“, so SHS Partner Dr. Cornelius Maas.

Über ROTOP:

Die ROTOP Pharmaka GmbH, gegründet 2000 mit Sitz in Rossendorf bei Dresden, ist ein Marktführer im Bereich von radiopharmazeutischen Produkten. Die Wurzeln des Unternehmens liegen im früheren Zentralinstitut für Kernforschung Rossendorf, das sich ab 1958 zu einem der führenden radiopharmazeutischen Zentren in der Welt entwickelte. ROTOP stellt cGMP-konforme Radiopharmaka für Diagnostik und Therapie in den Bereichen der Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung her und vertreibt diese in mehr als 40 Ländern weltweit. Mit rund 150 Mitarbeiter/innen erweitert ROTOP kontinuierlich sein Angebot durch die Entwicklung neuer Produkte und neuer strategischer Partnerschaften. Mehr Informationen: www.rotop-pharmaka.de

Über GENUI:

GENUI ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Sie wurde 2014 von renommierten Unternehmern und erfahrenen Investmentexperten gegründet, die seit über zwei Jahrzehnten in Unternehmen investieren und sie beim Wachstum unterstützen. GENUI verfolgt den Ansatz des „Guten Unternehmertums“ und damit das Ziel, attraktive Renditen und positiven Impact zu vereinen. Die mehr als 30 Unternehmer hinter GENUI (Gründer und Gesellschafter von Unternehmen wie BioNTech, Fressnapf, Adecco, Cancom u.a.) sind aktiv und persönlich in alle Stufen des Investmentprozesses involviert. Der Fokus von GENUI liegt auf marktführenden Unternehmen in den Themen Energiewende, Gesundheit und Digitalisierung. Als zertifizierte B Corp verfolgt GENUI das strategische Nachhaltigkeitsziel, positive und messbare soziale oder ökologische Auswirkungen zu unterstützen. Die Investitionen richten sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen aus. Mehr Informationen: www.genui.de

Über SHS Capital:

Der Brancheninvestor SHS ist ein in 1993 gegründeter Private Equity Anbieter, der Beteiligungen an Healthcare-Unternehmen in Europa eingeht. Der Fokus der Investitionen liegt dabei auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. „Building European Healthcare Champions“ ist dabei die Beteiligungsphilosophie, nach der SHS-Portfoliounternehmen finanziert und entwickelt. Dabei geht der Tübinger Investor sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den nationalen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Stiftungen, Family Offices, strategische Investoren, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital bzw. Eigenkapital-ähnliche Investment des AIF beträgt bis zu 50 Mio. €. Darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ESG -Aspekten und hat sich daher den Richtlinien der UN PRI verpflichtet. SHS investiert derzeit aus ihrem sechsten Fonds, der 2022 aufgelegt wurde und ein Volumen von ca. 270 Mio. € aufweist. Mehr Informationen: www.shs-capital.eu

Pressekontakte:

Für ROTOP

Julia Neubert, j.neubert@rotop-pharmaka.de, +49 351 26310 234



Für GENUI

Sara Günnewig, sg@sguennewig.de, +49 178 854 9636



Für SHS Capital

Sarah Stelzer, sas@shs-capital.eu, +49 7071 6169 230

