Erdogan hofft auf dauerhaften Frieden durch Gaza-Waffenruhe

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Einigung Israels mit der islamistischen Hamas gelobt. Er hoffe nun auf dauerhaften Frieden und Stabilität, schrieb der türkische Präsident auf der Plattform X. Die Hamas nannte er eine "Widerstandsbewegung". Ankara unterhält enge Beziehungen zur Hamas. Nach mehr als 15-monatigen heftigen Kämpfen haben sich Israel und die Hamas am Abend auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge geeinigt. Sie soll am Sonntag in Kraft treten und in einer ersten Phase 42 Tage dauern./apo/DP/zb