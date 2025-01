GNW-News: Hideaway at Royalton Punta Cana und Royalton Punta Cana feiern Wiedereröffnung nach bedeutenden Investitionen in die Renovierung

^ST. MICHAEL, Barbados, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts

gibt die 32 Millionen Dollar teure Umgestaltung des Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, und seines benachbarten Hideaway at Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino - Adults Only bekannt. Dieses im April 2024 begonnene ehrgeizige Projekt setzt neue Maßstäbe für das Gästeerlebnis, indem es Komfort, Raffinesse und moderne Eleganz in beiden Häusern miteinander verbindet. Das Royalton Punta Cana (https://www.royaltonresorts.com/resorts/punta-cana- resort-casino), seit langem die bevorzugte Wahl für Reisende, die vor Ort einen exklusiven All-Inclusive-Aufenthalt verbringen möchten, bietet nun neu gestaltete Zimmer und Suiten mit verbessertem Komfort, Stil und modernen Annehmlichkeiten für Erholung auf höchstem Niveau. Gäste können sich zudem in den modernisierten öffentlichen Bereichen wie der Lobby, der Diamond Club(TM) Lounge und dem Convention Center entspannen. Nicht weniger beeindruckend ist das Hideaway at Royalton Punta Cana (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway-punta-cana), das am 19. November 2024 mit neu gestalteten Zimmern und öffentlichen Bereichen mit ruhigem Ambiente wiedereröffnet wurde, um Erwachsenen, die einen luxuriösen Aufenthalt im Paradies verbringen möchten, eine gehobene und ruhige Atmosphäre zu bieten. Diese erwachsenen Gästen vorbehaltene Unterkunft spiegelt das Engagement der Hotelbetreiber wider, den Bedürfnissen anspruchsvoller Reisender durch die Verbindung von Privatsphäre und Luxus in karibischem Ambiente gerecht zu werden. Auch kulinarisch wird den Gästen ein völlig neues Erlebnis in neu gestalteten gastronomischen Einrichtungen geboten. Zu den Höhepunkten zählen die internationalen Buffet- und À-la-carte-Etablissements, darunter das Signature- Restaurant des Royalton, das Hunter Steakhouse, ein asiatisch inspiriertes Lokal und ein italienisches Restaurant, die die kulinarische Reise für alle Gäste mit modernem Ambiente und internationalen Spezialitäten aufwerten. Darüber hinaus können Gäste in verschiedenen modernisierten Bars bei persönlich zubereiteten Cocktails und erstklassigen Spirituosen entspannen, die das gehobene All- inclusive-Erlebnis der Resorts ergänzen. Nach Abschluss dieser umfassenden Renovierung ist jetzt der beste Zeitpunkt, einen Aufenthalt im Royalton Punta Cana oder Hideaway at Royalton Punta Cana zu buchen. Unsere Gäste können die neu gestalteten Luxusresorts dank exklusiver Angebote zu besonders günstigen Konditionen erleben. Für Buchungen oder weitere Informationen über Royalton Luxury Resorts und Hideaway at Royalton Resorts besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com (http://www.royaltonresorts.com/). Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder Gast als Familienmitglied angesehen wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in Royalton CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige All- inclusive-Marke, die Überraschungen bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven Erlebnis und berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie - um den Paparazzi auszuweichen - Ihren Aufenthalt im Planet Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) genießen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea9ffcc5-681a-461f-86ac- eb543dfc38bc °