Israels Präsident ruft zu Billigung von Waffenruhe-Deal auf

JERUSALEM (dpa-AFX) - Der israelische Staatspräsident Izchak Herzog hat das Sicherheitskabinett und die Regierung seines Landes dazu aufgerufen, die Waffenruhe-Vereinbarung mit der Hamas zu billigen. "Wir befinden uns in einem äußerst entscheidenden Moment", sagte Herzog nach Angaben seines Büros.

Nach mehr als 15-monatigen heftigen Kämpfen hatten sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben des Vermittlers Katar auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge geeinigt. Sie soll am Sonntag in Kraft treten und in einer ersten Phase 42 Tage dauern. Zuvor muss sie aber noch von Israels Sicherheitskabinett und Regierung gebilligt werden.

"Für hunderte von Tagen wurden unsere Schwestern und Brüder von niederträchtigen Mördern festgehalten und gequält - nachdem der Staat Israel seine Pflicht verletzt hat", sagte Herzog. "Er hat sie nicht beschützt und ihre Entführung nicht verhindert."

Die Waffenruhe-Vereinbarung sei "der richtige Schritt". Man müsse die israelischen Bürger zurückbringen - "damit sie sich zu Hause erholen können, oder beigesetzt werden". Gleichzeitig sagte Herzog, der Deal werde "zutiefst schmerzhafte, herausfordernde und erschütternde Momente mit sich bringen".

Herzog sagte ferner: "Für die Familien der Geiseln sind diese Stunden und Tage die Hölle auf Erden." Das Staatsoberhaupt rief zur Unterstützung jener auf, "die bangen, dass ihre Liebsten nicht in der ersten Phase des Deals zurückkehren werden". Man werde alles unternehmen, damit auch die letzte der insgesamt 98 Geiseln nach Hause gebracht werde.