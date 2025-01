Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu den Kosten von Hochrisiko-Spielen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu den Kosten von Hochrisiko-Spielen:

"Beim Fußball ist ein zusätzliches Problem, dass die Sonderkosten für Hochrisikospiele oft in der zweiten Liga anfallen. Diese Vereine - darunter etwa auch der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth mit ihrem Derby - sind keine wirtschaftlichen Giganten wie Bayern München oder Borussia Dortmund, die sich den Sicherheitsaufwand locker leisten könnten. Sie gerieten durch hohe Gebühren in Schwierigkeiten. Deswegen werden wohl Fußball-Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen die Vereine nicht oder nicht in vollem Umfang mit den Kosten für Polizeieinsätze belasten."/DP/jha