Pressestimme: 'Volksstimme' zum Nato-Gipfel in Helsinki

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Nato-Gipfel in Helsinki:

"Die Ostsee wird sich so wenig sichern lassen wie das Mittelmeer oder der Ärmelkanal. Beim der Schutz der existenziellen Infrastruktur der anderen Anlieger - inzwischen alle der Nato angehörend - kann es nur um wirksame Mechanismen zur Abschreckung Russlands gehen. Dazu soll die neue Nato-Beobachtungsmission "Baltic Sentry" dienen. Zwar ist Russland nicht dafür bekannt, vor Überwachung durch Schiffe und Drohnen in die Knie zu gehen, der Druck auf Moskau wird jedoch erhöht. Die russische Schattenflotte mit ihren maroden Tankern bleibt allerdings ein sabotageträchtiger Risikofaktor, denn sie ist in internationalen Gewässern unterwegs.

Schmerzen wird die Russen hingegen die geplante Abkopplung der baltischen Staaten von der Stromversorgung durch den feindlichen Nachbarn, die seit Sowjetzeiten besteht. Anfang Februar soll es so weit sein. Russland wird damit eine Möglichkeit genommen, Estland, Lettland und Litauen erpressen zu können."/DP/jha