TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 15. Januar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Umsatz 2024 07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close-Call Q4-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 13:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q4-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q4-Zahlen 22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Großhandelspreise 12/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/24 08:00 GBR: Einzelhandelspreise 12/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 10:00 DEU: BIP 1. Schätzung Gesamtjahr 2024 10:00 POL: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 11/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/24 14:30 USA: Empire State Index 1/25 14:30 USA: Realeinkommen 12/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk Bitkom: Digitale Souveränität - Wie abhängig ist die deutsche Wirtschaft? mit Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst 11:00 DEU: VDMA und Bundesverband Windenergie, Online-Pk zu Windenergieausbau an Land - Gesamtjahr 2024 für Deutschland DEU: DGB-Bundesvorstandsklausur mit Bundeskanzler Olaf Scholz + ca. 15.00 Pressestatement der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi und Bundeskanzler Olaf Scholz + 17.15 Statement der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi und Friedrich Merz 20:00 DEU: Robert Habeck liest aus seinem neuen Buch «Den Bach rauf. Eine Kursbestimmung», Berlin

