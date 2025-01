TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag den 16. Januar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz 07:30 TWN: TSMC, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 12:30 USA: First Horizon, Q4-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Aker ASA, Q4-Umsatz USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid POL: Zentralbank, Zinsentscheid KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/24 08:00 GBR: BIP 11/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/24 08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/24 08:00 GBR: Bauproduktion 11/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 11/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/24 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 11/12.12.24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz12/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise12/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände 11/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25 SONSTIGE TERMINE 02:00 DEU: US-Präsident Joe Biden hält Abschiedsrede DEU: Konferenz «Digital Life Design» (DLD), München 10:00 BEL: Pressekonferenz mit Ola Källenius in dessen Funktion als neuer Präsident des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea), Brüssel 10:30 FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt Bericht zur Entwicklung der Kernenergie vor 10:30 DEU: Sitzung des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Atomausstieg Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 10.00 Statements von Ausschussmitgliedern DEU: Stuttgarter Automobilgipfel u. a. mit EU-Exekutiv-Vizepräsident Stéphane Séjourné Nach Angaben der Stadt nehmen an dem Spitzengespräch auf Einladung von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) u.a. auch Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus Baden-Württemberg sowie Vertreter großer Unternehmen der Automobil- bzw. Zulieferindustrie (Mercedes Benz, Porsche, Robert Bosch, Mahle, Daimler Truck) und Repräsentanten von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften teil. DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche - Eröffnungsfeier mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Berlin + 08.50 Pressefrühstück der Initiative Tierwohl + 10.00 Talkrunde des Verbands der Agrarjournalisten, u.a. mit Bauernpräsident Joachim Rukwied + 10.30 Presserundgang in der Brandenburg-Halle mit Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) + 12.00 Pk zur Vorstellung des «Kritischen Agrarberichts» + 13.00 Pk des Industrieverbands Agrar zu Pflanzenschutz + 13.15 Pk Foodwatch zu Ausstieg aus massivem Pestizideinsatz + 16.00 Pk Europäische Kommission mit Landwirtschaftskommissar Christophe Hansen + 18.00 Eröffnungsfeier mit Özdemir und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi