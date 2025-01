WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Januar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch den 29. Januar 2025

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/24 07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Geberit, Jahresumsatz 07:30 TWN: TSMC, Jahreszahlen 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q4-Umsatz 11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q4-Zahlen 12:30 USA: First Horizon, Q4-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Vinci, Q4-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Aker ASA, Q4-Umsatz USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid POL: Zentralbank, Zinsentscheid KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 12/24 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 11/24 08:00 GBR: BIP 11/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 11/24 08:00 GBR: Dienstleistungsindex 11/24 08:00 GBR: Bauproduktion 11/24 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 11:00 ITA: Handelsbilanz 11/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 12/24 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 11/12.12.24 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz12/24 14:30 USA: Im- und Exportpreise12/24 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 1/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände 11/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 1/25 SONSTIGE TERMINE 02:00 DEU: US-Präsident Joe Biden hält Abschiedsrede DEU: Konferenz «Digital Life Design» (DLD), München 10:00 BEL: Pressekonferenz mit Ola Källenius in dessen Funktion als neuer Präsident des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea), Brüssel 10:30 FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) legt Bericht zur Entwicklung der Kernenergie vor 10:30 DEU: Sitzung des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Atomausstieg Mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 10.00 Statements von Ausschussmitgliedern DEU: Stuttgarter Automobilgipfel u. a. mit EU-Exekutiv-Vizepräsident Stéphane Séjourné Nach Angaben der Stadt nehmen an dem Spitzengespräch auf Einladung von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) u.a. auch Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus Baden-Württemberg sowie Vertreter großer Unternehmen der Automobil- bzw. Zulieferindustrie (Mercedes Benz, Porsche, Robert Bosch, Mahle, Daimler Truck) und Repräsentanten von Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften teil. DEU: Vor der Internationalen Grünen Woche - Eröffnungsfeier mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Berlin + 08.50 Pressefrühstück der Initiative Tierwohl + 10.00 Talkrunde des Verbands der Agrarjournalisten, u.a. mit Bauernpräsident Joachim Rukwied + 10.30 Presserundgang in der Brandenburg-Halle mit Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) + 12.00 Pk zur Vorstellung des «Kritischen Agrarberichts» + 13.00 Pk des Industrieverbands Agrar zu Pflanzenschutz + 13.15 Pk Foodwatch zu Ausstieg aus massivem Pestizideinsatz + 16.00 Pk Europäische Kommission mit Landwirtschaftskommissar Christophe Hansen + 18.00 Eröffnungsfeier mit Özdemir und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 17. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: BIP Q4/24 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/24 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen 11/24 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 11/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/24 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/24 15:15 USA: Industrieproduktion 12/24 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson + 11.00 gemeinsame Pk Scholz und Kristersson DEU: 99. Internationale Grüne Woche (IGW), Berlin ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 20. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 FRA: Europäische Bankenaufsicht EBA, Vorstellung des Bankenstresstests 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 11/24 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 11/24 05:30 JPN: Industrieproduktion 11/24 (endgültig) 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 11/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/24 08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember/Gesamtjahr 2024 11:00 EUR: Bauproduktion 11/24 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Messe Caravaning, Motor und Touristik (CMT), Stuttgart 11:00 DEU: Pk Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie, Frankfurt 14:30 DEU: Online-Veranstaltung zur Vorstellung des «DEval-Meinungsmonitors Entwicklungspolitik 2024», Bonn 17:00 FRA: Europäische Bankenaufsicht EBA, Vorstellung des Bankenstresstests 2025 19:30 DEU: Online-Gespräch Verdi-Vorsitzender Frank Werneke zur Bundestagswahl mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Rahmen der Kampagne «ver.di wählt» BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel CHE: Weltwirtschaftsforum - offizielle Eröffnung, Davos Platz 18:00 USA: Machtwechsel in den USA: Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Washington HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Production Report 1. Halbjahr 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/24 07:00 NLD: DocMorris, Jahresumsatz 10:00 DEU: Verband der Automobilindustrie (VDA), Online-Jahresauftakt-Pk 12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/24 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/25 CHE: Weltwirtschaftsforum, Davos EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und des Umweltbundesamts (UBA) zur EU-Verpackungsverordnung PPWR, Berlin 10:00 EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel 10:30 DEU: Online-Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu Ergebnissen der neuen BGA-Unternehmerbefragung und Jahresprognose 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zur Konjunkturprognose 2025 mit DSGVPräsidenten Ulrich Reuter, Berlin DEU: Handelsblatt-Energie-Gipfel 2025 «Raus aus dem Krisenmodus: Wie die Energiewende zum Erfolg wird», Berlin DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Q1-Umsatz 12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen 22:05 USA: Alcoa, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 POL: Industrieproduktion 12/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/24 12:00 IRL: Erzeugerpreise 12/24 16:00 USA: Frühindikator 12/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Handelsblatt-Energie-Gipfel 2025, Berlin DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25) 18:00 DEU: Jahresempfang der Wirtschaft 2025 mit CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Mainz ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schlatter, Umsatz/Auftragseingang 2024 06:30 CHE: Galenica, Umsatz 2024 07:00 CHE: Autoneum, Umsatz 2024 07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 08:15 SWE: Investor, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, außerordentliche Hauptversammlung 12:30 USA: General Electric, Q4-Zahlen 14:30 USA: Air Products and Chemicals, Hauptversammlung 15:45 USA: Blackrock, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Texas Instruments, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 1/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/24 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig) 17:00 USA: EIA Ölbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Maklerprovision bei Einfamilienhaus mit Anbau, Karlsruhe 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes ECommerce und Versandhandel Deutschland (bevh), Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zur Vereinbarung eines Maklerlohns, Karlsruhe 10:00 DEU: Vorstellung BKK Dachverband e.V. Forderungen der Betriebskrankenkassen zur Bundestagswahl 2025 und für die kommende Legislaturperiode, Berlin 11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate Holding GmbH mit Marktdaten des Jahres 2024 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt, Frankfurt/M. 11:00 DEU: BGH verhandelt zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe 11:00 DEU: Hauptpressekonferenz zur 74. Spielwarenmesse, Nürnberg DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 h Call) 06:30 CHE: SFS, Jahresumsatz 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Emmi, Jahresumsatz 07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2024 07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 08:00 CHE: Hilti, Jahresumsatz 08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Vonovia, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/25 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/24 09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Kongress Pflege und 30. Deutscher Pflege-Recht-Tag des Springer Medizin Verlag, Berlin CHE: Abschluss Weltwirtschaftsforum, Davos ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Playmobil, Pk zur Zukunftsstrategie und Innovationen, Nürnberg 22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 12/24 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/24 (endgültig) 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 SWE: Handelsbilanz 12/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/25 14:30 USA: CFNA-Index 12/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Neujahrs-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Mainz DEU: Jahres-Pk IG Metall mit Zahlen zu Entwicklung Mitgliedschaft und Finanzen, Frankfurt EUR: Treffen der EU-Agrarminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: SAP,Jahreszahlen 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 17:30 USA: Visa, Hauptversammlung 18:00 FRA: LVMH, Jahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Q4-Umsatz USA: Paccar, Q4-Zahlen USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/25 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/24 (vorab) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 10:00 DEU: Pk Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin): «Risiken im Fokus der Bafin 2025» mit Bafin-Präsident Mark Branson, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressekonferenz der Internationalen Süßwarenmesse und ProSweets Cologne 2025, Köln 11:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Industriegewerkschaft IGBCE, Berlin DEU: Beginn der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Deutschen Bahn, Frankfurt BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz 12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung NLD: ASML Holding, Jahreszahlen NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen USA: General Dynamics, Q4-Zahlen USA: Corning, Q4-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen USA: Meta, Q4-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Verbrauchervertrauen 1/25 09:00 ESP: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 12/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/24 11:00 BEL: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/24 (vorab) 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Tagung Zukünftige Stromnetze 2025 «Innovationen und Strategien für ein stabiles und nachhaltiges Stromnetz», Berlin 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pressekonferenz Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI e.V., Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen zu Bundestagswahl 2025, Berlin 12:00 DEU: Mündliche Verhandlung im Fall einer Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale NRW gegen den Internetanbieter 1N Telecom, Düsseldorf ----------------------------------------------------------------------------------------

