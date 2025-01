Aktien New York Schluss: Kraftlos nach starkem Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag etwas den Fuß vom Gas genommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 43.153,13 Zähler nach.

Der von Techwerten dominierte Nasdaq 100 , der am Vortag seinen besten Tag seit der ersten Dezember-Woche gehabt hatte, sank um 0,69 Prozent auf 21.091,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 5.937,34 Punkte nach unten.

Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Hoffnung auf Zinssenkungen eher stützte. Zudem sagte US-Notenbank-Direktor Christopher Waller im US-Fernsehsender CNBC, Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte seien denkbar, sollten Daten zur Inflation weiter günstig ausfallen.

Die Aussagen gaben den Kursen am Anleihemarkt Auftrieb; Aktien-Anleger profitierten davon nicht./ajx/zb