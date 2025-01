Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag geringfügig um 0,04 Prozent auf 131,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,54 Prozent.

Die Kurse konnten ihren deutlichen Anstieg vom Vortag vorerst nicht fortsetzen. Am Mittwoch hatte ein überraschender Rückgang der Kernrate bei den US-Verbraucherpreisen im Dezember die Spekulation auf weitere Zinssenkungen in den USA verstärkt, was auch die Renditen von Bundesanleihen zeitweise deutlich unter Druck setzte.

Am Nachmittag sorgte die Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten nicht für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt. Im Dezember waren die Umsätze im Einzelhandel nicht so stark wie erwartet gestiegen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legte etwas zu, während die amerikanischen Einfuhrpreise im Dezember etwas stärker als erwartet gestiegen waren./jkr/zb