EQS-News: Innomotics liefert Stromversorgungslösung für die Erforschung von grünem Wasserstoff in die USA

Innomotics liefert Stromversorgungslösung für die Erforschung von grünem Wasserstoff in die USA



Das National Renewable Energy Laboratory (NREL) bestellt drei Innomotics PR150 Gleichrichter und Steuerungen

Installation in einer der führenden Energietestanlagen für Wasserstoff-Elektrolyseure in den USA für 2026 geplant

Innomotics unterstreicht Kompetenz im Wachstumsfeld der grünen Wasserstoffproduktion

Nürnberg, 16. Januar 2025

– Innomotics, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromotoren und Großantriebe, liefert ein Gleichrichter-Stromversorgungssystem für eine Wasserstoffelektrolyse-Testanlage in die USA. Auftraggeber ist das vom Energieministerium der Vereinigten Staaten finanzierte National Renewable Energy Laboratory (NREL) in Golden, Colorado.

Im Rahmen des Auftrags werden drei Innomotics PR150-Einheiten in Nürnberg produziert und zur Installation in einem 12-Meter-Containerraum zusammen mit der restlichen Gleichrichtersteuerung und Schutzausrüstung in die USA geliefert. Das komplette System wird auf dem Flatirons-Campus des NREL installiert, wobei die Inbetriebnahme für das zweite Quartal 2026 geplant ist.

Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für die Zukunft, wenn es um die Vermeidung von CO₂-Emissionen und den Übergang zu erneuerbaren Energien geht. Die Nachfrage nach Technologien wie dem Innomotics PR150, die zur sicheren und kostengünstigen Produktion von Wasserstoff beitragen, wird daher voraussichtlich steigen. Die Wasserstofflösungen von Innomotics leisten einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung einer globalen Wasserstoffwirtschaft.

Bereits seit 60 Jahren entwickelt und installiert Innomotics Hochleistungs-Gleichrichterlösungen für verschiedene industrielle Anwendungen, wie z.B. der Elektrogewinnung. Das Design des PR150 wurde speziell auf die grüne Wasserstoffproduktion zugeschnitten. Dank seiner hohen Effizienz und Skalierbarkeit eignet sich das Produkt sowohl für Niederspannungs- als auch für Mittelspannungsanwendungen und ist speziell für den Betrieb von Wasserstoff-Elektrolyseuren mit einem Leistungsbereich von 5 bis 16 MW konzipiert.

Doug Keith, CEO von Innomotics Americas: „Dieses Projekt bietet Innomotics die einzigartige Chance zur Kooperation mit einer der führenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA. Das NREL arbeitet eng mit der Industrie zusammen, um Dekarbonisierungslösungen für besonders energieintensive Prozesse zu finden. Innomotics liefert nun hierfür innovative Technologie. Mit diesem Auftrag machen wir einen wichtigen Schritt zur Bedienung des sich rasant wachsenden globalen Wasserstoffmarktes. Unsere Hochleistungs-Gleichrichter werden hierbei eine entscheidende Rolle spielen."

