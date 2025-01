GNW-News: EBC Financial Group in der Bewertung von FXEmpire für 2025 in vier Top-Kategorien ausgezeichnet

^LONDON, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC), ein

führender globaler Broker, wurde in der Bewertung von FXEmpire für das Jahr 2025 in vier Schlüsselkategorien ausgezeichnet: bester FCA-regulierter Broker für Profis, bester ASIC-regulierter Broker für automatisierten Handel, beste Auftragsausführung für Copy- und Social-Trading sowie bester Broker für schnelle Ausführung für Daytrader. Diese Bewertung hebt sowohl die Stärken der EBC als auch Bereiche hervor, in denen das Unternehmen als einer der führenden FCA- regulierten Broker auf der FXEmpire-Plattform noch weiter wachsen kann. Neben diesen Auszeichnungen erhielt die EBC großes Lob für mehrere Aspekte ihrer Handelsdienstleistungen, was das Engagement des Unternehmens unterstreicht, den Handel für alle Arten von Händlern nahtlos, zuverlässig und zugänglich zu machen. Optimierter Ein- und Auszahlungsprozess Auch der Ein- und Auszahlungsprozess der EBC wurde für seine außergewöhnliche Schnelligkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit hoch gelobt. Durch die Bereitstellung eines reibungslosen Finanzerlebnisses stellt die EBC sicher, dass Händler Gelder effektiv und vertrauensvoll überweisen können, was das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung vertrauenswürdiger Handelsdienstleistungen widerspiegelt. Flexible Kontodienstleistungen Die Kontooptionen der EBC wurden für ihre Flexibilität und Vielseitigkeit anerkannt, die eine Vielzahl von Handelsbedürfnissen abdecken. Ob für Anfänger oder professionelle Händler - die personalisierten Kontostrukturen der EBC sind darauf ausgelegt, individuellen Anforderungen gerecht zu werden und die Handelserfahrung zu verbessern. Hochmoderne Plattformen und Tools Die Handelsplattformen und Tools der EBC fanden für ihre Leistung und innovativen Funktionen große Anerkennung. Mit MetaTrader 4 und 5, VPS-Hosting und KI-gesteuerten Lösungen ermöglicht die EBC Händlern, Strategien präzise umzusetzen und neue Möglichkeiten selbstbewusst zu erkunden. Darüber hinaus wurde die firmeneigene Copy-Trading-Plattform der EBC für ihren innovativen Einsatz von KI gelobt, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern ein nahtloses Social-Trading ermöglicht. Verbesserung des Handelsumfelds: Flexibel, schnell und zuverlässig Diese Ergebnisse sind auf die Flexibilität der EBC-Plattform zurückzuführen, die Händlern aller Erfahrungsstufen intuitive und benutzerfreundliche Funktionen bietet. Mit engen Spreads und niedrigen Provisionsgebühren bietet die EBC ein kosteneffizientes Handelsumfeld für diejenigen, die ihre Anlagestrategien optimieren möchten. Das Handelsumfeld der EBC wird durch ultraschnelle Orderausführungsgeschwindigkeiten von unter 20 Millisekunden weiter verbessert, so dass Händler Marktchancen präzise und mit minimaler Slippage nutzen können. Ein hervorragender Kundenservice ist nach wie vor ein Eckpfeiler des Angebots der EBC. Durch den 24/7-Support wird sichergestellt, dass Kunden immer Zugang zu Unterstützung haben. Durch die Einhaltung strenger regulatorischer Standards und die Wahrung von Transparenz fördert die EBC weltweit Vertrauen und Zuverlässigkeit. Die EBC stattet Händler auch mit fortschrittlichen Tools aus, wie z. B. einem Tool zur Analyse des Orderflusses, das auf CME-Daten basiert und Einblicke auf institutionellem Niveau liefert. Dies ergänzt die vielfältige Auswahl an Finanzprodukten, darunter Devisen, Aktien, Indizes und Rohstoffe, die eine breite Palette von Handelspräferenzen abdecken. Neben ihrem Produktangebot legt die EBC großen Wert auf die Schulung von Händlern durch Webinare, Tutorials und Marktanalysen, um Kunden mit dem nötigen Wissen auszustatten, damit sie selbstbewusste und fundierte Entscheidungen treffen können. Mit Blick auf die Zukunft baut die EBC weiterhin auf ihre Stärken, indem sie ihr Angebot an handelbaren Instrumenten erweitert, die Bildungsressourcen verbessert und ihr Engagement für den Kundenschutz unter der Aufsicht der FCA, CIMA und ASIC aufrechterhält. Mit dem Versicherungsschutz von Lloyds of London, der die Sicherheit der Kunden erhöht, unterstreicht die EBC ihren Fokus darauf, neue Maßstäbe für Sicherheit, Innovation und globale Exzellenz zu setzen. Bestätigt durch Bewertungen, angetrieben durch Innovation Die Anerkennung der EBC ist ein Beweis für ihre Fähigkeit, die höchsten Branchenstandards zu erfüllen, wie durch die renommierte Bewertungsmethode von FXEmpire bestätigt wird. FXEmpire verwendet ein firmeneigenes Bewertungssystem, das auf sorgfältigen Tests, Live-Versuchen, detaillierten Fragebögen und persönlichen Broker-Demonstrationen basiert. Broker werden anhand von über 250 Variablen in neun entscheidenden Kategorien bewertet, darunter die Einhaltung von Vorschriften, Plattformfunktionen, Gebühren, Kundenservice, Forschung und Bildung. Die Kategorien werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 5 für Exzellenz steht. Dieser strenge Prozess stellt sicher, dass die Bewertungen von FXEmpire den Händlern zuverlässige Einblicke bieten, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Während das Unternehmen weiter wächst, dienen diese Auszeichnungen als Grundlage für weitere Spitzenleistungen in der sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft. Durch die Priorisierung von Kundenvertrauen und langfristigen Partnerschaften bleibt die EBC bereit, die Devisenbranche anzuführen und eine Zukunft zu gestalten, in der jede Handelserfahrung durch Integrität, Innovation und Chancen unterstützt wird. Entdecken Sie, wie die preisgekrönte Plattform der EBC Ihr Handelserlebnis verbessern kann. Besuchen Sie www.ebc.com (https://www.ebc.com/), um unsere Tools, Ressourcen und Kontopakete zu entdecken, die auf Händler aller Erfahrungsstufen zugeschnitten sind. Über die EBC Financial Group Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Londoner Finanzdistrikt gegründet und ist für ihr Dienstleistungsangebot im Bereich Finanzvermittlung und Vermögensverwaltung bekannt. Mit strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in bekannten Finanzzentren wie London, Sydney, Hongkong, Tokio, Singapur, den Kaimaninseln, Bangkok, Limassol und anderen ermöglicht EBC Privatanlegern, professionellen und institutionellen Investoren den Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Handelsmöglichkeiten, darunter Währungen, Rohstoffe, Aktien und Indizes. Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, führende ethische Standards und internationale Vorschriften einzuhalten. Die Tochtergesellschaften der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen Rechtsprechungen reguliert und lizenziert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert, die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und die EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert. Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient. Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer Kampagne der United Nations Foundation zur Verbesserung der globalen Gesundheitslage. Ab Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe ?What Economists Really Do" (Was Ökonomen wirklich tun) des Department of Economics der Oxford University, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern. https://www.ebc.com/ Medienkontakt: Savitha Ravindran Global Public Relations Manager (EMEA, LATAM) savitha.ravindran@ebc.com (mailto:savitha.ravindran@ebc.com) Chyna Elvina Global Public Relations Manager (APAC, LATAM) chyna.elvina@ebc.com (mailto:chyna.elvina@ebc.com) Douglas Chew Global Public Relations Lead douglas.chew@ebc.com (mailto:douglas.chew@ebc.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93573bc0-c0b2-43a0- a40b-432c6790f11d/de °