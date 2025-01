Huthi-Miliz droht mit weiteren Angriffen gegen Israel

SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz im Jemen hat Israel mit weiteren Angriffen gedroht. Sollte Israel die vereinbarte Waffenruhe mit der Hamas nicht respektieren, werde die Miliz ihre Angriffe auf den jüdischen Staat fortsetzen, erklärte Anführer Abdel-Malik al-Huthi in einer Fernsehansprache.

Den Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas bezeichnete er als eine "wichtige Entwicklung". Die Gruppe werde die Umsetzung beobachten. Sie seien bereit, den Palästinensern militärische Unterstützung zu leisten, falls es zu israelischen Verstößen oder Angriffen käme.

Der Vermittler Katar hatte am Mittwoch einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas erklärt. Die Einigung soll am Sonntag in Kraft treten und zunächst für sechs Wochen gelten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat die Huthi-Miliz Israel und internationale Handelsschiffe mit mutmaßlichem Bezug zu Israel immer wieder angegriffen - nach eigener Darstellung zur Unterstützung der Hamas. Israel sowie die Verbündeten USA und Großbritannien griffen daraufhin mehrfach Huthi-Ziele im Jemen an./arj/DP/zb