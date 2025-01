Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung ' zu Integration

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung ' zu Integration

Von "Leitkultur" zu reden, ist bestenfalls Geschwafel. Vielmehr käme es darauf an, den Gedanken zu vertiefen, dass Integration eine Sache der gesamten Gesellschaft ist. Ja, viele sehen das anders. Für sie existiert das Bild der homogenen Nation, die sich über eine - zumindest weitgehend - ruhmreiche Geschichte definiert, angeblich auch über Goethe und Schiller sowie über das Brauchtum. Nur gibt es keine deutschen Werte und keine deutschen Tugenden. Werte und Tugenden, die uns teuer sind, achten die Menschen überall auf der Welt. Umgekehrt sollen sich Einwanderer, die uns ihre religiösen und männerkultischen Ideen überstülpen wollen, die Hass predigen oder Ehrenmorde begehen, zum Teufel scheren. Abschiebungen sind dabei nur im Einzelfall eine Lösung. Auf Dauer hilft nur, wenn die Parallelgesellschaften aller Art an die Mitte heranrücken. Was auch nur ein anderes Wort für Integration ist./yyzz/DP/zb