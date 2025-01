MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Untersuchungsausschuss Atomausstieg

Im Schweinsgalopp geht es kurz vor der Bundestagsneuwahl durch den Untersuchungsausschuss Atomausstieg. Kanzler Scholz, Ex-Finanzminister Lindner, Umweltministerin Lemke, Klimaminister Habeck, Kanzleramtsminister Schmidt: Sie alle sollen mit ihren Aussagen zur Aufklärung beitragen, wie es in der Ampel erst zum Kurz-Weiterbetrieb und dann zur endgültigen Abschaltung der drei letzten Atommeiler im April 2023 kam, mitten in der durch Putin ausgelösten Energiekrise. Zuletzt bekannt gewordene Mails zwischen Kanzleramt und Habeck-Ministerium legen nahe, dass das angebliche Machtwort, in dem der Kanzler kraft seiner Richtlinienkompetenz den viermonatigen AKW-Weiterbetrieb befahl, ein abgekartetes Spiel war, weil es, entgegen der öffentlichen Darstellung, in Absprache mit Habeck ausgesprochen wurde. Der dumme August war schon damals des Kanzlers liebster Watschnmann, nämlich FDP-Chef Lindner./yyzz/DP/zb