Russland und Iran beschließen strategische Partnerschaft

MOSKAU/TEHERAN (dpa-AFX) - Russland und Iran besiegeln an diesem Freitag in Moskau eine nach Kreml-Angaben allumfassende strategische Partnerschaft für die kommenden 20 Jahre. Kremlchef Wladimir Putin und Irans Präsident Massud Peseschkian planen nach der Unterzeichnung auch eine Stellungnahme vor Medien, wie der Kreml mitteilte. Die Ukraine wirft Iran vor, Russland in seinem Angriffskrieg unter anderem mit Drohnen zu unterstützen.

Zuvor hatte Russland auch mit Nordkorea eine strategische Partnerschaft besiegelt, die unter anderem einen gegenseitigen militärischen Beistand im Fall eines Angriffs durch einen Drittstaat vorsieht. Die iranische Seite teilte vorab laut russischen Staatsmedien mit, dass sie selbst für ihre Sicherheit sorge und deshalb keine Beistandsklausel vorgesehen sei. Allerdings dürften beide Länder ihre militärische Zusammenarbeit deutlich ausbauen.

Da beide Staaten von internationalen Sanktionen betroffen sind, beabsichtigen sie vor allem, ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. Die Vereinbarung kommt inmitten großer politischer Umbrüche im Nahen Osten. Bislang drangen nur wenige Details über die Partnerschaft an die Öffentlichkeit.

Iranischen Medien zufolge umfasst das Abkommen 47 Artikel und deckt Kooperationen in Bereichen wie Militär, Politik, Handel, Forschung, Bildung und Kultur ab. Experten bewerten die Partnerschaft auch als Reaktion auf die politische Isolation beider Länder, die seit Russlands Angriff auf die Ukraine deutlich zugenommen hat./arb/DP/zb