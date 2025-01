AKTIE IM FOKUS 2: Suss Microtec zweistellig erholt - Ziele 2024 klar übertroffen

(neu: Kurs, Analysten und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec ist jüngsten Marktsorgen über womöglich abflauende Geschäfte mit überraschend starken Eckdaten für 2024 entgegengetreten. Der Aktienkurs sprang am Freitagvormittag zum Handelsstart um bis zu fast 36 Prozent nach oben. Zuletzt führten die Papiere den Nebenwerteindex SDax noch mit einem Plus von 22 Prozent auf 50,00 Euro an.

Erst im Oktober hatte der Kurs mit gut 71 Euro ein Rekordhoch erreicht. Anschließend ging es abwärts. Ein Stabilisierungsversuch zu Jahresbeginn war aber von einer Studie der Schweizer Großbank UBS zunichtegemacht worden, die frischen Druck auf den Kurs gebracht hatte. In der Folge fiel der Kurs bis Mitte Januar unter die Marke von 39 Euro auf ein Tief seit April 2024.

Der Halbleiterausrüster sei trotz der Ausrichtung auf stark wachsende Branchenbereiche 2025 durchaus anfällig für Gegenwind, hatte UBS-Analystin Madeleine Jenkins argumentiert. Das 2024 starke Wachstum des Bereichs Advanced Backend Solutions dürfte sich 2025 normalisieren. Und im zweiten Bereich Photomask Solutions dürfte die Nachfrage nach einem starken 2024 zudem nachlassen. Vor diesem Hintergrund hatte die Expertin die Bewertung der Aktien bei einem Kursziel von 40,30 Euro mit "Sell" aufgenommen.

Die dadurch ausgelösten oder verstärkten Nachfragebedenken der Investoren konnte Suss nun aber dämpfen. Das Unternehmen übertraf laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend 2024 die eigenen Ziele deutlich. Der Umsatz betrug demzufolge voraussichtlich 445 Millionen Euro, angepeilt waren 380 bis 410 Millionen Euro. Die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag den Eckdaten zufolge bei etwa 17,5 Prozent.

Im Fokus steht zudem die Nachfrage. So zog der Auftragseingang im vierten Quartal in beiden Segmenten gegenüber den Vorquartalen deutlich an, wie es vom Unternehmen weiter hieß. Auf Basis der vorläufigen Zahlen belaufe er sich auf 147 Millionen Euro, wovon 102 Millionen auf Advanced Backend Solutions und 45 Millionen auf Photomask Solutions entfielen. Insgesamt hätten Kunden 2024 Bestellungen im Wert von 423 Millionen Euro aufgegeben.

Marge und Auftragseingang des vierten Quartals hätten die Ziele förmlich pulverisiert, schrieb Analyst Tim Wunderlich von Hauck Aufhäuser Investment Banking in einer ersten Einschätzung. Angesichts der starken Geschäftsentwicklung dürften Investoren sich fragen, ob Suss 2025 auf Wachstumskurs bleiben könne. Er gab sich zuversichtlich, wenngleich sich das Wachstum angesichts hoher Vorjahreswerte verlangsamen dürfte.

Für Optimismus spreche der hohe Auftragsbestand Ende 2024 sowie die für die erste Jahreshälfte 2025 erwarteten Bestellungen, die großteils noch im laufenden Jahr in Umsätze umgemünzt werden sollten, so Wunderlich. Zudem investierten Techkonzerne weiterhin stark in ihre KI-Fähigkeiten, was Suss zugutekomme. Wunderlich traut den Papieren denn auch weitere Kursgewinne zu und setzt weiter ein Ziel von 72,10 Euro an.

Auch Veysel Taze vom Bankhaus Metzler ist optimistisch. Künstliche Intelligenz (KI) und Advanced Packaging blieben Wachstumstreiber. Hinzu kämen vielversprechende "Technologienwetten" wie Hybrid Bonding, die noch gar nichts zum Umsatz beitrügen. Mittelfristig ist Taze mit einem Kursziel von 89 Euro noch zuversichtlicher als Wunderlich.

Hybrid Bonding ist laut Suss eine Schlüsseltechnologie für das Aufeinanderstapeln mehrerer Mikrochips - eine sogenannte 3D-Integration. Zusätzlich zur Erhöhung der Funktionalität pro einzelnem Chip lasse sich dadurch die Leistungsfähigkeit deutlich steigern.

Sollten die Analysten von Hauck Aufhäuser und Metzler recht behalten, könnte Suss an den starken Lauf der vergangenen beiden Jahre anknüpfen. 2023 waren sie mit einem Kursgewinn von 83 Prozent drittbester SDax-Wert; 2024 reichte es mit einem Anstieg um fast 76 Prozent für Platz zwei./mis/men/jha/