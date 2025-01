Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax setzt Rekordlauf fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag den dritten Rekordtag in Folge verbucht. Kurz vor dem Amtsantritt von Donald Trump als US-Präsident stieg der Leitindex im frühen Handel erstmals über die Marke von 20.700 Punkten. Zuletzt bewegte er sich 0,33 Prozent höher bei 20.724 Zählern. Auf Wochensicht hat er sein Plus damit auf 2,5 Prozent ausgebaut und sein Jahresplus sogar auf mehr als vier Prozent.

Der Dax überging mit dem robusten Auftakt die Tatsache, dass der Handel an der wegweisenden Wall Street am Vorabend ins Stocken geraten war. Bevor die Vereinigten Staaten mit Trump einen altbekannten Präsidenten zurückbekommen, gingen die Anleger dort etwas in die Defensive vor allem bei Technologiewerten. Seine Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert. Die US-Anleger positionieren sich damit auch für ein verlängertes Wochenende.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax um 0,51 Prozent auf 25.642 Punkte zu. Auf Eurozonen-Ebene kam der EuroStoxx 50 mit 5.123 Zählern auf ein Plus von 0,32 Prozent. Er fiel mit seinem höchsten Stand seit dem Jahr 2000 auf./tih/jha/