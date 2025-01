Berichte: Israels Regierung berät noch heute über Gaza-Deal

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Die Sitzung der israelischen Regierung zur Genehmigung des Abkommens mit der Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg soll israelischen Medien zufolge bereits heute Nachmittag stattfinden. Sie sei nun für 15.30 Uhr Ortszeit (14.30 Uhr MEZ) geplant, meldeten mehrere Medien übereinstimmend. Zuvor hatte es in Berichten geheißen, die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu werde erst am Samstagabend, nach Ende des jüdischen Ruhetags Schabbat, zusammenkommen. Dieser beginnt am Freitagabend.

An dem späteren Termin hatten unter anderem Angehörige der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln Kritik geübt, da sie eine Verzögerung des Beginns der Waffenruhe und damit auch der Freilassung der Entführten fürchten. Planmäßig soll die Waffenruhe am Sonntag um 12.15 Uhr Ortszeit (11.15 Uhr MEZ) beginnen.

Eine vorige Zustimmung von Israels Sicherheitskabinett steht noch aus. Die Sitzung in Jerusalem hatte verspätet begonnen und dauert derzeit noch an.

Eine Billigung des Abkommens durch das Sicherheitskabinett und die gesamte Regierung gilt als sicher./cir/DP/jha