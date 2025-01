Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Waffenruhe/Gaza

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Waffenruhe/Gaza

Die Freude über die Freilassung der Geiseln wird voraussehbar sehr schnell Ernüchterung weichen, wenn der Terror aus Gaza ebenso voraussehbar wieder auflebt. Dann ist der Punkt gekommen, an dem Jerusalem erneut gezwungen ist, hart zu reagieren. Die islamischen Terrororganisationen bemühen sich auch jetzt kein Bisschen, ihr Ziel zu verschleiern: Israel vernichten. Jede Waffenruhe wird deswegen nur eine Feuerpause sein. Das wird so lange so bleiben, wie antiisraelische und antisemitische, genozidale Fantasien in Gaza, Ramallah, Teheran, Beirut und anderenorts herumspuken./yyzz/DP/zb