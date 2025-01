Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Waffenruhe für Gaza

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Waffenruhe für Gaza

Läuft alles gut, kann die Waffenruhe einen Krieg beenden, der mit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 begann. Zehntausende Menschen sind tot, der Wiederaufbau von Gaza wird Jahre dauern und Milliarden kosten. Noch kann aber keiner sagen, dass die Feuerpause halten wird. Vorerst wird in Gaza weiter gekämpft. Beide Konfliktparteien bieten wenig Grund für Zuversicht. Die bisher einzige Waffenruhe im November 2023 hielt nur eine Woche. Vieles von dem, was vereinbart wurde, war schon lange in der Diskussion./yyzz/DP/zb