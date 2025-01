Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Ausschuss zum Atomausstieg

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Ausschuss zum Atomausstieg

Inoffiziell ging es der Union darum, Habeck im Wahlkampf zu schaden. Doch den Abgeordneten ist es nicht gelungen, den Wirtschaftsminister in Bedrängnis bringen. Habeck konnte glaubhaft machen, dass die Energiesicherheit für ihn an erster Stelle stand. Zweifel bleiben vor allem an seinem geschassten Staatssekretär hängen. Einen noch zweifelhafteren Eindruck hinterlässt das Agieren des Umweltministeriums. Behauptungen des Hauses, ein Weiterbetrieb sei sicherheitstechnisch nicht zu verantworten, haben sich als nicht belastbar erwiesen. Insofern bleibt ein Nachgeschmack: Völlig ideologiefrei haben beide Häuser nicht agiert. Dass die Grünen gegen Kernkraft sind, hat man allerdings schon zuvor gewusst./yyzz/DP/zb