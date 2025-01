BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Abschiedsrede von Biden

Biden forderte, endlich zu handeln, bevor es zu spät ist. Tatsächlich muss das amerikanische Volk darauf bestehen, dass seine ultrareichen Tech-Milliardäre wie Elon Musk und Mark Zuckerberg nicht über den Gesetzen stehen. Alle, auch die Bürger in Europa, müssen die Macht der Tech-Giganten daher beschränken und sie zur Verantwortung ziehen. Für den Schaden, den ihre Technologien an den Gesellschaften längst angerichtet haben und weiterhin anrichten werden. Biden sagte zum Abschied: "Jetzt seid ihr an der Reihe, Wache zu halten." Seine letzte Warnung ist keine frohe Botschaft, sondern eine bittere Pflicht für alle. Wer zulässt, dass technologisch organisierte Desinformation und solch ungezügelte Macht Gesellschaften aus Bequemlichkeit überrollen, riskiert am Ende alles. Ignoriert Amerika, ignoriert die freie Welt diesen Aufruf, wird der älteste Mann, der bislang je in diesem Amt war, die letzte Verteidigungslinie gegen die jüngste und gefährlichste Bedrohung der Demokratie gewesen sein./yyzz/DP/zb