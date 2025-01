Tote nach russischem Raketenangriff auf Krywyj Rih

KRYWYJ RIH (dpa-AFX) - In der südostukrainischen Industriestadt Krywyj Rih sind infolge eines russischen Raketenangriffs nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere sieben wurden verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, bei Telegram mitteilte. Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser eingewiesen werden. Beschädigt wurden demnach auch ein Schulgebäude und mehrere Wohnhäuser. Für kommenden Montag wurde in der gut 70 Kilometer von der russisch-ukrainischen Frontlinie entfernten Großstadt ein Trauertag angeordnet.

Die Ukraine wehrt sich seit fast drei Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stw