Selenskyj lobt slowakische Opposition

KIEW (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Gasstreits mit der politischen Führung in Bratislava hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die slowakische Opposition gelobt. Er habe sich mit dem Oppositionsführer Michal Simecka getroffen, berichtete Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Er sei froh, dass sie in Fragen der Energiesicherheit Europas übereinstimmten, sagte er.

Zwischen Selenskyj und dem slowakischen Regierungschef Robert Fico ist es zuletzt zu offenem Streit über die russischen Gaslieferungen gekommen, die bis Jahresende trotz des Moskauer Angriffskriegs weiter über das ukrainische Pipelinesystem nach Europa liefen. Doch nach Auslaufen des Vertrags hatte Kiew diesen nicht verlängert - und dies vorher lange angekündigt. Fico hatte das Transitende scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht - die Slowakei liefert Strom in das Nachbarland.

"Wir sind bereit zu einer offenen und ehrlichen Zusammenarbeit mit der Slowakei - wie mit all unseren Partnern - für Energiesicherheit und bessere Energiepreise", betonte Selenskyj. Aber der Vertrag sei nun einmal ausgelaufen - und Europa müsse nun seine Energieunabhängigkeit von Russland stärken. "Wir müssen für unsere Völker arbeiten und nicht für Russland." Er freue sich, dass Simecka das genauso sehe, sagte er./bal/DP/zb