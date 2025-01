Arbeitgeber rufen zur Demo für Wettbewerbsfähigkeit auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ruft gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden zu einer Kundgebung für mehr Wettbewerbsfähigkeit vor dem Brandenburger Tor auf. Diese müsse in den Mittelpunkt des Wahlkampfs vor der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar gerückt werden, heißt es in dem Aufruf. "Die zentralen Forderungen der Verbände sind eine geringere Steuerbelastung, weniger bürokratische Vorgaben, gedeckelte Sozialabgaben, geringere Energiekosten und mehr Flexibilität im Arbeitsrecht."

Die Veranstalter rechnen für die Kundgebung am 29. Januar mit mehreren hundert Teilnehmern. Beteiligt sind demnach insgesamt rund 50 Wirtschaftsverbände, darunter der Arbeitgeberverband Gesamtmetall, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga oder der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen.

"Die Zeit des Selbstbetrugs und des Schönredens ist längst vorbei", teilte Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander mit. "Es geht jetzt um nichts weniger als darum, den Standort zu retten."/maa/DP/jha