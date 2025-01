DAX-FLASH: Nächster Rekord möglich am Tag der Trump-Rückkehr als US-Präsident

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach drei Rekordtagen in Serie könnten kleinere Kursgewinne dem Dax am Montag schon für eine erneute Bestmarke ausreichen. Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 20.920 Punkte und damit knapp unter dem bisherigen Rekord.

Der Republikaner Trump übernimmt in Washington das Präsidentenamt vom demokratischen Amtsinhaber Joe Biden, der ihn zuvor abgelöst hatte. "Die Agenda der neuen Trump-Regierung wird maßgeblich mitbestimmen, wie sich die Aktienmärkte in den kommenden Monaten entwickeln werden", schrieb am Morgen der Aktienexperte Nelson Yu vom Vermögensverwalter Alliance Bernstein.

Wie die LBBW am Freitag schrieb, richten sich die Blicke darauf, welche Dekrete er gleich am ersten Tag unterzeichnen wird. Die Hoffnung der Marktteilnehmer, dass die Importzölle nur schrittweise angehoben werden, hatte zuletzt an den Börsen als wichtiger Treiber der Rekordrally des Dax gegolten. Dies würde vor allem an den europäischen Börsenplätzen weitere Erleichterung bringen, hieß es von der LBBW.

Am Freitag hatte der Dax seinen Höchststand auf gut 20.924 Punkte nach oben geschraubt und sich der Marke von 21.000 Punkten genähert, nachdem er erst Anfang Dezember die 20.000er Schwelle überwunden hatte. Auf dem Weg dahin wird es von den US-Börsen aber zunächst keine Impulse geben, denn dort pausiert am Montag der Handel anlässlich des "Martin Luther King Day".