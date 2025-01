Donald Trump wird als US-Präsident vereidigt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Republikaner Donald Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Der demokratische Amtsinhaber Joe Biden übergibt an Trump, den er wiederum vor vier Jahren im Weißen Haus abgelöst hatte.

Trump hatte an Bidens Amtseinführung nicht teilgenommen. Biden dagegen hält sich an die üblichen Gepflogenheiten und wird dabei sein.

Morgens besucht Trump einen Gottesdienst in der St. John's Kirche. Anschließend empfangen die Bidens die Trumps im Weißen Haus zum Tee. Dann folgt die Vereidigungszeremonie. Die war wie üblich draußen an der Westseite des Kapitols geplant, wurde aber wegen des kalten Wetters ins Innere des Parlamentsgebäudes verlegt.

Erwartet werden neben Trump und Biden deren Ehefrauen und Vizes, weitere Familienmitglieder Trumps sowie hochrangige Politiker und Gäste - auch aus dem Ausland.

Laut Verfassung endet Bidens Amtszeit um 12.00 Uhr mittags Ortszeit (18.00 MEZ). Kurz vorher müssen Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance vor dem Präsidenten des Obersten Gerichtshofs ihren Amtseid ablegen. Anschließend hält Trump seine Antrittsrede./jac/rom/DP/he