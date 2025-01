EQS-Adhoc: HWK 1365 SE: Untersuchungshaft von Organmitgliedern

EQS-Ad-hoc: HWK 1365 SE / Schlagwort(e): Personalie

HWK 1365 SE: Untersuchungshaft von Organmitgliedern



20.01.2025 / 16:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HWK 1365 SE: Untersuchungshaft von Organmitgliedern

Königsbronn, 20. Januar 2025– Die HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) teilt mit, dass zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, namentlich Frank Günther sowie Wolf Waschkuhn, sich in Untersuchungshaft befinden. Wolf Waschkuhn ist zugleich geschäftsführender Direktor der Gesellschaft. Soweit der Gesellschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt, beziehen sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft München I auf Vorgänge, die bereits einige Jahre zurück liegen und in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der HWK 1365-Gruppe stehen. Eine durch die Staatsanwaltschaft erfolgte Durchsuchung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft diente nach Einschätzung der Gesellschaft der Sicherstellung von Dokumenten mit Bezug zu beiden Verwaltungsratsmitgliedern.



Das operative Geschäft der HWK 1365-Gruppe, das über die Tochtergesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH ausgeübt wird, ist von diesen Maßnahmen nicht betroffen und läuft planmäßig weiter. Der alleinige Geschäftsführer der Hüttenwerke Königsbronn GmbH ist nicht Beschuldigter im Rahmen des staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens.

Kontakt für Rückfragen

HWK 1365 SE

Fabian Lorenz

T: +49 221 29 83 15 88

M: investorrelation@hwk1365.de

www.hwk1365.de

Ende der Insiderinformation

20.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: HWK 1365 SE Heidenheimer Str. 1 89551 Königsbronn Deutschland E-Mail: investorrelation@hwk1365.de Internet: www.hwk1365.de ISIN: DE000A3CMG80 WKN: A3CMG8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 2071107

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2071107 20.01.2025 CET/CEST