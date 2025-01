EQS-News: ILI.DIGITAL eröffnet Standort in Lissabon und vernetzt internationale Teams

Emittent / Herausgeber: ILI.DIGITAL AG / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

ILI.DIGITAL eröffnet Standort in Lissabon und vernetzt internationale Teams



20.01.2025

Team in Lissabon soll schnell auf bis zu 30 Mitarbeitende anwachsen

Experten aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cloud-Technologie und digitale Plattformen entwickeln u.a. Lösungen für die Bereiche Finance, Mobility und Industrie 4.0

ILI.DIGITAL sichert sich Zugang zu Top-Talenten am dynamisch wachsenden Tech-Standort Lissabon

Karlsruhe, 20. Januar 2025. Die ILI.DIGITAL AG, KI- und Digitalisierungsspezialist mit Fokus auf Innovation und nachhaltige Transformation, eröffnet einen Standort in Lissabon. Der Fokus liegt dabei auf KI-Anwendungen für Wachstumsbranchen wie Mobility, Pharma und Finance. Ein weiterer Schwerpunkt ist Industrie 4.0. Aus der portugiesischen Hauptstadt heraus setzt ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Entwicklerteam aus Data-Analysten und Data-Scientists seit Januar 2025 Softwareentwicklungsprojekte für anwendungsorientierte KI-Lösungen für die Kunden von

ILI. DIGITAL um.

Lissabon ist der vierte internationale Standort von ILI.DIGITAL, neben dem Firmensitz in Karlsruhe, dem Entwicklungszentrum in Lahore (Pakistan) und einem Pop-Up-Standort in Seoul (Südkorea). Durch den neuen Standort in Portugal eröffnet sich ILI.DIGITAL zudem Zugang zu hochqualifizierten, talentierten Mitarbeitenden in Lissabon, das zu den am schnellsten wachsenden Tech-Zentren in Europa zählt. Schon im Jahr 2025 soll die Zahl der Mitarbeitenden am Standort Lissabon auf bis zu 30 anwachsen. Das Netzwerk aus internationalen Digitalisierungsexperten von ILI.DIGITAL soll insgesamt an allen Standorten der Gruppe 2025 auf über 250 Mitarbeitende ausgebaut werden.

Mit der jüngsten regionalen Expansion unterstreicht ILI.DIGITAL seine kombinierte Near- und Offshore-Strategie zur bestmöglichen internationalen Vernetzung von lokalen Stärken und zur optimalen Produktentwicklung und Kundenbetreuung. Bereits seit Jahren fungiert der ILI.DIGITAL-Standort Lahore in Pakistan als digitaler Entwicklungshub mit mittlerweile mehr als 150 Mitarbeitenden. Das Team in Lissabon wird unter der Leitung der Firmenzentrale in Karlsruhe und in enger Kooperation mit dem pakistanischen Entwicklerteam künftig stark vernetzt arbeiten und europäischen Kunden gerade im Bereich KI zusätzlichen Mehrwert liefern.

Dr. Serhan Ili, Gründer und CEO von ILI.DIGITAL: „Die Metropolregion Lissabon entwickelt sich sehr dynamisch zu einem digitalen Hotspot mit hochqualifizierten Talenten. Dieser jungen Generation von europäischen Digitalexperten werden wir eine spannende Entwicklungsperspektive geben und in unser internationales Team integrieren. Wir fördern die intensive globale Zusammenarbeit zwischen unseren Standorten mit eigens entwickelten Expat-Programmen. Durch unseren Schritt, auf die iberische Halbinsel zu expandieren, werden unsere Kunden vom wachsenden Know-how in Europa in Sachen KI deutlich profitieren.“

ÜberILI.DIGITAL AG

Die ILI.DIGITAL AG ist ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen mit Fokus auf Digitalisierung, Innovation und nachhaltige Transformation. Als „The No. 1 Digital Business Builder“ berät ILI.DIGITAL AG vorwiegend internationale Konzerne und führende Mittelständler aus verschiedenen Branchen dazu, wie sie ihr Geschäftsmodell digital erweitern und verbessern können. Das 2010 von Dr. Serhan Ili gegründete Unternehmen setzt gemäß seiner bewährten „3-6-12-24-48“-Formel Digitalisierungsprojekte innerhalb kürzester Zeit um. Dabei wird das gesamte Spektrum abgedeckt - von Strategie, Design, Softwareentwicklung bis zur Skalierung der Lösung.

ILI.DIGITAL AG

Ludwig-Erhard-Allee 20

76131 Karlsruhe

Deutschland

https://ili.digital/

Pressekontakt

Vera Schott, CMO

press@ili.digital



edicto GmbH

Ralf Droz / Jessica Pommer

ilidigital@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt

Tel. (+49) 69 90550554

