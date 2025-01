GNW-News: Ray Parlour erneuert seine Position als NetBet UK-Markenbotschafter

^LONDON, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet UK, ein führender Online- Gaming-Betreiber, freut sich, die Erneuerung seiner Partnerschaft mit der Arsenal-Legende Ray Parlour als britischem Markenbotschafter für 2025 bekannt zu geben. Nach einer erfolgreichen ersten gemeinsamen Saison wird Parlours dynamische Präsenz und Liebe zum Sport die Marke NetBet auch in einem weiteren actiongeladenen Jahr repräsentieren. Seit seinem Einstieg bei NetBet (https://casino.netbet.co.uk/) Anfang 2024 ist Ray Parlour zum Synonym für den unterhaltsamen, interaktiven und verantwortungsvollen Ansatz des Unternehmens bei Sportwetten und Online-Gaming geworden. Seine umfangreiche Fangemeinde und sein beispielloses Fachwissen in den Bereichen Fußball, Pferderennen und Poker haben sich in einem Meilensteinjahr für das Unternehmen als unschätzbar wertvoll erwiesen. Rays Teilnahme an der NetBet Poker Tour hat seine Verbindung zu den Fans weiter gestärkt, da er seinen Wettbewerbsvorteil und seine einnehmende Persönlichkeit einbrachte und die Events noch unvergesslicher machte. Parlour, auch bekannt als ?Romford Pele", kann auf eine glanzvolle Fußballkarriere zurückblicken, darunter über 400 Einsätze für Arsenal und eine Schlüsselrolle in der legendären Invincibles-Mannschaft, die 2003/04 die Premier League gewann. Mit drei Premier-League-Titeln, vier FA-Cups und europäischen Triumphen auf seinem Konto bleibt Ray eine der angesehensten Persönlichkeiten des englischen Fußballs. Im Rahmen des erneuerten Übereinkommens wird Ray Parlour weiterhin in den Marketingkampagnen für Sport- und Casinoprodukte von NetBet UK vertreten sein. Von ansprechenden sozialen Inhalten bis hin zu exklusiven Expertenanalysen wird Parlour das ganze Jahr über mit den Fans in Kontakt treten. Im Hinblick auf die verlängerte Partnerschaft sagt Ray Parlour: ?Ich hatte ein fantastisches Jahr mit NetBet und freue mich, auch 2025 als Markenbotschafter weiterzumachen. Viele große sportliche Momente liegen vor uns, und ich kann ich es kaum erwarten, Teil der Action zu sein und sie mit den leidenschaftlichen Spielern von NetBet zu teilen." NetBet-CEO Marcel Prioteasa kommentiert: ?Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Ray, dessen Leidenschaft und Erfolge perfekt zu unseren Markenwerten passen, fortzusetzen. Wir sind gespannt auf ein weiteres großartiges Jahr der Zusammenarbeit, in dem wir exklusive Einblicke und einzigartige Erlebnisse liefern, die unser Unternehmen noch stärker mit den Sportfans verbinden und unsere Identität auf dem Markt stärken." Diese Ankündigung folgt NetBets kontinuierlicher Innovation zur Verbesserung des Spielerlebnisses. Mit einer überarbeiteten Sportwetten-App und einer im letzten Jahr eingeführten Casino-Lobby, die tägliche Aktionen, kostenlose Spiele und Tausende von Wettmärkten bietet, bleibt NetBet seinem Ziel treu, eine erstklassige Gaming-Plattform für Spieler aus Großbritannien bereitzustellen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: press@netbet.com (mailto:press@netbet.com) Über NetBet.co.uk NetBet.co.uk ist von der UK Gambling Commission lizenziert und reguliert und bietet eine umfassende Reihe an Spieloptionen, darunter Sportwetten, Online- Casino, Live-Casino, Poker und Lotto. NetBet ist seit 2017 in Betrieb und hat sich zu einer der beliebtesten Online-Gaming-Marken Großbritanniens entwickelt. Das Unternehmen bietet innovative Funktionen und eine vertrauenswürdige Wettumgebung. NetBet ist eine Echtgeld-Glücksspielseite für Spieler ab 18 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.netbet.co.uk (https://www.netbet.co.uk) Spielen Sie verantwortungsbewusst. Die Fakten finden Sie unter www.gambleaware.co.uk (http://www.gambleaware.co.uk) °