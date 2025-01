Aktien Europa Schluss: Freundlich nach Trumps Amtseinführung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Tag nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihren Aufwärtstrend angeknüpft. Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 5.165,96 Punkten. Tags zuvor hatte der Leitindex der Euroregion im Handelsverlauf ein 25-Jahreshoch erreicht. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,61 Prozent auf 12.111,16 Punkte. Der britische FTSE 100 rückte um 0,33 Prozent auf 8.548,29 Punkte vor.

Die Anleger hätten die "America First"-Agenda des neuen US-Präsidenten noch ausgeblendet, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Grundsätzlich kann man allerdings auch konstatieren, dass sich die schlimmsten Befürchtungen gestern nicht bewahrheitet haben. Auch wenn Rede und Aktionen typisch für Donald Trump waren, die Aussagen und Maßnahmen zu wirtschaftspolitischen Themen waren deutlich weniger aggressiv als noch während des Wahlkampfs. Nach geldpolitischer Lesart könnte man die ersten Äußerungen zum Thema Zölle und sein Memorandum zur Handelspolitik unter dem Strich als eher locker bezeichnen", sagte der Experte./edh/he