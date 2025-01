DAX-FLASH: Fortsetzung der Rekordserie steht zunächst in Frage

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer mittlerweile vier Handelstage andauernden Rekordserie könnte sich der Dax am Dienstag zunächst schwerer tun. Am Vortag war der Leitindex zur Amtseinführung von Donald Trump erstmals über die 21.000-Punkte-Marke gestiegen und hatte mit knapp 21.055 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der Broker IG taxierte den Leitindex nun etwas darunter: Zwei Stunden vor dem Start stand der Dax demnach 0,25 Prozent tiefer bei 20.937 Punkten.

Der neue US-Präsident hat sich mit scharfer Rhetorik und einer "America First"-Politik als Heilsbringer für Amerika inszeniert und einen neuen Aufschwung für das Land versprochen. In seiner Antrittsrede versprach er, die Inflation zu senken, die Energieproduktion anzukurbeln und Einfuhrzölle zu erheben. Hohe Zölle kündigte er für Einfuhren aus Kanada und Mexiko an. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, dass Trump zunächst keine Zölle gegen Handelspartner wie Kanada, Mexiko und auch China verhängen wolle.

Die UBS schrieb am Morgen, wenn Trump seine Agenda durchsetze, habe dies erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Aufgrund finanzieller und politischer Zwänge bestehe jedoch die Gefahr, dass die umgesetzten Maßnahmen in einigen Fällen hinter den Wahlversprechen zurückbleiben. "Wir glauben jedoch, dass es verfrüht wäre, davon auszugehen, dass eventuelle neue Importzölle in ihrer Größe oder Reichweite begrenzt sein werden", hieß es in dem UBS-Kommentar.

Die auch für den Dax wegweisenden US-Börsen hatten am Vortag geschlossen, dort zeichnet sich am Dienstag zumindest beim Dow Jones Industrial eine Eröffnung knapp im Plus ab./tih/jha/