Deutschland treibt südlichen Wasserstoffkorridor weiter voran

ROM (dpa-AFX) - Deutschland, Algerien, Italien, Österreich sowie Tunesien treiben den Aufbau eines Wasserstoff-Importkorridors aus Nordafrika nach Europa weiter voran. Die fünf an dem Projekt beteiligten Staaten unterzeichneten in Rom eine Absichtserklärung zur Entwicklung des sogenannten südlichen Wasserstoffkorridors, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte.

Über den Südkorridor soll einmal über lange Leitungen grüner Wasserstoff aus Nordafrika über Italien bis nach Österreich und Süddeutschland gelangen. Ende Mai hatten sich bereits Deutschland, Österreich und Italien in einer gemeinsamen Erklärung zur Unterstützung des Projekts verpflichtet. Nun sind auch Algerien und Tunesien in Nordafrika offiziell in das Projekt einbezogen.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wird der Korridor eine Länge von rund 3.500 bis 4.000 Kilometern haben. Der europäische Teil des Südkorridors soll eine Länge von 3.250 Kilometern haben und zu 60 bis 70 Prozent aus umgerüsteten Erdgaspipelines bestehen, hieß es in einer Mitteilung weiter.

"Der südliche Wasserstoffkorridor ist eines der größten und bedeutendsten erneuerbaren Energieprojekte unserer Zeit", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Philipp Nimmermann nach der Unterzeichnung. Mit dem Korridor könne das "immense Potenzial Nordafrikas für erneuerbare Energien" genutzt werden./rme/DP/mis