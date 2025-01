EQS-News: KMU-Anleihemarkt 2024 setzt Erholung fort: 33 Emissionen sowie deutlich gestiegenes Platzierungsvolumen von 1,10 Mrd. Euro – Durchschnittlicher Kupon sinkt auf 8,14 % p.a.

EQS-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Studie

KMU-Anleihemarkt 2024 setzt Erholung fort: 33 Emissionen sowie deutlich gestiegenes Platzierungsvolumen von 1,10 Mrd. Euro – Durchschnittlicher Kupon sinkt auf 8,14 % p.a.



21.01.2025 / 10:08 CET/CEST

KMU-Anleihemarkt 2024 setzt Erholung fort: 33 Emissionen sowie deutlich gestiegenes Platzierungsvolumen von 1,10 Mrd. Euro – Durchschnittlicher Kupon sinkt auf 8,14 % p.a.

Studie der IR.on AG: Jahresrückblick 2024 und Ausblick 2025 für den Markt der KMU-Anleihen

Anzahl der Emissionen 2024 liegt mit 33 um 38 % über Vorjahreswert (24)

Angestrebtes Emissionsvolumen von 1,33 Mrd. EUR, platziertes Volumen von 1,10 Mrd. EUR

Deutlich reduziertes Ausfallvolumen von rund 60 Mio. Euro (2023: 340 Mio. Euro)

Ausblick: Emissionshäuser erwarten durchschnittlich 27 Emissionen und stabile Kupons für 2025

Köln, 21. Januar 2025 – Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat seinen Erholungskurs im Jahr 2024 weiter fortgesetzt. Die Zahl der Emissionen stieg um mehr als ein Drittel auf 33, während das bei Investoren platzierte Volumen um rund 39 % zulegen konnte. Der durchschnittliche jährliche Kupon reduzierte sich infolge des gesunkenen Zinsniveaus erwartungsgemäß deutlich um 50 Basispunkte auf 8,14 % (2023: 8,64 %).

Insgesamt wurden im Jahr 2024 33 KMU-Anleihen (2023: 24 Anleihen) von 28 Unternehmen mit einem Zielvolumen von 1,33 Mrd. Euro begeben. Das platzierte Volumen stieg auf 1,10 Mrd. Euro (2023: 788 Mio. EUR), was einer Platzierungsquote von 82 % (2023: 80 %) entspricht. Dies ergibt ein von der Investor Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt.

Von den 33 Emissionen entfielen 20 auf Folgeemissionen und 13 auf Debütanleihen. Der im Rahmen der Studie erhobene Anteil nachhaltiger Schuldverschreibungen lag mit 5 Anleihen bei 15 % (2023: 25 %; 6 Anleihen). Das ausgefallene Anleihevolumen reduzierte sich drastisch um 82 % auf rund 60 Mio. Euro und notiert damit so niedrig wie zuletzt 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie. Auch das Restrukturierungsvolumen lag mit 338 Mio. Euro in erheblichem Maße unter dem Vorjahresniveau (2023: 503 Mio. Euro).

Frederic Hilke, Senior Berater und Head of IR Consulting der IR.on AG: „Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich im Jahr 2024 weiter erholt und eine signifikante Zunahme bei der Zahl der durchgeführten Emissionen verzeichnet. Dabei lässt sich ein deutlicher Anstieg des Platzierungsvolumens sowie eine leicht verbesserte Platzierungsquote im Vergleich zum Vorjahr konstatieren. Besonders auffällig ist die erneuteDiskrepanz zwischen Eigen- und bankbegleiteten Emissionen. Während Eigenemissionen im Jahr 2024 nur eine Platzierungsquote von 58 % aufwiesen, lag dieser Wert für Emissionen mit Bankbegleitung bei 90 %. Der Rückgang des ausgefallenen Anleihe- sowie des Restrukturierungsvolumens verdeutlichen die Stabilisierung des KMU-Anleihemarktes.“

Finanzdienstleistungssektor führt Liste der aktivsten Emittenten an

Die 33 Anleihen der 28 KMU-Anleiheemittenten verteilten sich im Jahr 2024 auf sieben verschiedene Branchen. Während die Energiebranche in den vergangenen Jahren meist die führende Branche für KMU-Anleihen war, zeigte sich im Jahr 2024 der Finanzdienstleistungssektor mit sieben Emissionen am aktivsten. Auf dem geteilten zweiten Rang lagen in diesem Jahr die Sektoren Energie, Industriegüter und Dienstleistungen sowie Chemie mit jeweils 6 Emissionen.

Die im Jahr 2024 durchgeführten Folgeemissionen (20) verzeichneten aufgrund zahlreicher Vollplatzierungen und Aufstockungen eine sehr starke Platzierungsquote (100,2 %). Auch die Platzierungsquote der Erstemissionen, deren Platzierungsergebnis bekanntgegeben wurde, verbesserte sich von 28 % im Vorjahr auf durchschnittlich 41 %. Bei 5 Neuemissionen wurden keine Platzierungsergebnisse veröffentlicht, was auf geringe Platzierungsquoten schließen lässt.

Bei den Anleiheausfällen war im Zuge einer deutlich geringeren Zahl an großvolumigen Ausfällen im Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Erholung zu erkennen. Während das ausgefallene Anleihevolumen im Jahr 2023 noch bei 340 Mio. Euro lag (7 Anleihen von 4 Emittenten), lag der Wert im Jahr 2024 bei lediglich 60 Mio. Euro (5 Anleihen von 5 Emittenten). Betroffen waren Anleihen von AOC | Die Stadtentwickler GmbH,B4H Brennzstoffzelle4Home GmbH, Schlote Holding GmbH, Solarnative GmbH sowie der Verianos SE.

Die Zahl der von Restrukturierungen betroffenen Schuldverschreibungen lag mit zwölf Anleihen leicht über Vorjahresniveau (2023: 10 Anleihen), wohingegen das Gesamtvolumen deutlich auf 338 Mio. Euro (2023: 503 Mio. Euro) zurückging.

Nachhaltige KMU-Anleihen

Mit Blick auf die wachsende Bedeutung von Green Bonds, Social Bonds und ähnlichen ESG-bezogenen Anleihen wurden in der Gesamtjahresstudie 2024 zum zweiten Mal nach 2023 alle KMU-Anleihen erhoben, die einen ICMA-Standard (GBP, SBP, SLBP) oder einen vergleichbaren Standard befolgen und für die ein Rating und/oder eine SPO (Second Party Opinion) vorliegt.

Im Gesamtjahr 2024 konnten fünf nachhaltige KMU-Anleihen identifiziert werden, die mehrheitlich eine SPO von imug rating aufwiesen (3 von 5 Anleihen). Der durchschnittliche jährliche Kupon lag mit 7,68 % unter dem durchschnittlichen Zinsniveau aller KMU-Anleihen (8,14 %). Die identifizierten Green Bonds lagen mit einem Platzierungsvolumen in Höhe von 178,7 Mio. Euro bei einem Zielvolumen von 295,0 Mio. Euro im Jahr 2024 bei einer Platzierungsquote von 61 % und damit unterhalb der durchschnittlichen Platzierungsquote in diesem Jahr (82 %).

Prognose 2025: Sinkende Emissionstätigkeit; stabile Kupons

Zum Ausblick für 2025 hat die IR.on AG zehn im KMU-Segment aktive Emissionshäuser befragt. Im Durchschnitt erwarten diese für das laufende Jahr 27 Emissionen bei insgesamt stabilen Zinskupons. Wesentliche Gründe für die auch in diesem Jahr eher konservative, wenn auch optimistischere Prognose, sind ein weiterhin herausforderndes wirtschaftliches Umfeld sowie die gegebenen politischen Unsicherheiten. Gleichzeitig erwarten einige Emissionshäuser, dass die weitere Einengung der Credit Spreads die Emissionstätigkeiten am KMU-Anleihemarkt beflügeln könnte.

Frederic Hilke: „Für das Jahr 2025 erwarten die Bankhäuser eine leicht rückläufige Emissionstätigkeit am KMU-Anleihemarkt, was im Wesentlichen mit einer anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland begründet wird. Zudem werden als maßgebliche politische Unsicherheitsfaktoren die anstehende Bundestagswahl und der Regierungswechsel in den USA genannt. Eine Schlüsselrolle wird aus Sicht der Institute insbesondere die Energiebranche einnehmen und die Nachfrage am Markt potenziell beleben. Zudem werden ein Anstieg des Anteils nachhaltiger Schuldverschreibungen, eine weiter steigende Bedeutung der Transparenzanforderungen sowie strengere Covenants prognostiziert. Im Zuge dessen wird auch eine weitere Zunahme der Emissionen im Nordic Bond Format von einigen Marktteilnehmern erwartet. Insgesamt rücken damit Stabilität und Vertrauen stärker in den Fokus der Investoren am KMU-Anleihemarkt.“

Transparenzindex „IR.score“ mit 3,9 Punkten unter Vorjahr

Bei der diesjährigen Überprüfung der IR-Webseiten der 28 Emittenten hinsichtlich grundlegender IR-Informationen betrug der durchschnittliche Transparenzindex „IR.score“ 3,9 Punkte (von max. 5 Punkten) nach 4,3 Punkten im Vorjahr. Der durchschnittliche IR.score hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Diese Entwicklung ist auch ein Resultat der im Vorjahresvergleich deutlich höheren Anzahl an Erstemissionen (2024: 12/32 (38 %); 2023: 5/24 (21 %)) und der damit einhergehenden fehlenden Erfahrung der Emittenten in Bezug auf IR-Kommunikation und Transparenzanforderungen, wie die in der Studie untersuchte Investor Relations-Arbeit zeigt.

Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.

Über die IR.on AG

Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation. Das Team der IR.on AG begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien. Darüber hinaus berät IR.on Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung von ESG-/Nachhaltigkeits-strategien und der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln ist inhabergeführt. Die Beraterinnen und Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 400 Kommunikationsprojekten, mehr als 300 realisierten Finanz- und Nachhaltigkeitsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter über 40 KMU-Anleiheemissionen.

Deutsche KMU-Anleiheemissionen 2024

Emittent* Branche** Laufzeit Kupon

(p. a.) Ziel-volumen

(in Mio. €) Platziertes Volumen (in Mio. €) ABO Energy GmbH & Co. KGaA Energie 2024/29 7,75 % 50,0 80,0 Aream Solar Finance GmbH Energie 2024/29 8,00 % 10,0 5,7 Diok Green Energy GmbH Energie 2024/29 7,625 % 125,0 k.A.*** DS Investor GmbH Finanzdienstleistungen 2024/29 6,50 % 3,0 2,55 Easy Motion Tec AG Technologie 2024/29 8,50 % 24,0 k.A.*** GoCollective A/S Industriegüter und Dienstleistungen 2024/27 11,68 % 40,0 40,0 Groß & Partner Grundstücksentwicklungs-gesellschaft mbH Immobilien 2024/28 10,00 % 50,0 39,079 Karlsberg Brauerei GmbH Basiskonsumgüter 2024/29 6,00 % 50,0 55,0 LR Health & Beauty GmbH Basiskonsumgüter 2024/28 10,214 %**** 130,0 130,0 meinSolardach.de GmbH Energie 2024/29 10,00 % 10,0 k.A.*** Multitude Capital Oyj Finanzdienstleistungen 2024/28 9,464 %**** 80,0 100,0 Mutares SE & Co. KGaA Finanzdienstleistungen 2024/29 8,964 %**** 100,0 135,0 NEON EQUITY AG Finanzdienstleistungen 2024/29 10,00 % 25,0 k.A.*** Netfonds AG Finanzdienstleistungen 2024/29 7,00 % 30,0 15,0 Neue Zahnradwerke Leipzig GmbH Industriegüter und Dienstleistungen 2024/29 9,75 % 15,0 7,5 Nordwest Industrie Finance GmbH Finanzdienstleistungen 2024/28 8,464 %**** 50,0 50,0 PCC SE Chemie (Grundstoffe) 2024/29 5,75 % 50,0 29,7 PCC SE Chemie (Grundstoffe) 2024/29 6,00 % 35,0 35,0 PCC SE Chemie (Grundstoffe) 2024/29 5,75 % 30,0 26,2 PCC SE Chemie (Grundstoffe) 2024/29 6,00 % 40,0 40,0 PCC SE Chemie (Grundstoffe) 2024/27 4,50 % 20,0 8,5 PCC SE Chemie (Grundstoffe) 2024/30 5,75 % 25,0 19,0 reconcept GmbH Energie 2024/30 6,75 % 20,0 19,54 SANHA GmbH & Co. KG Industriegüter und Dienstleistungen 2024/29 8,75 % 20,0 14,9 Score Capital AG Finanzdienstleistungen 2024/27 8,00 % 20,0 5,0 Semper idem Underberg AG Basiskonsumgüter 2024/30 5,75 % 35,0 35,0 SLR Group GmbH Industriegüter und Dienstleistungen 2024/27 10,885 % 75,0 75,0 Solarnative GmbH Energie 2024/29 12,00 % 20,0 1,24 The Platform Group AG Technologie 2024/28 8,875 % 25,0 30,0 TitanSafe Schließfachanlagen GmbH Industriegüter und Dienstleistungen 2024/30 11,00 % 14,0 0,4 Tress Lebensmittel GmbH & Co. KG Basiskonsumgüter 2024/29 8,00 % 3,0 3,0 UBM Development AG Immobilien 2024/29 7,00 % 100,0 93,0 WeGrow AG Industriegüter und Dienstleistungen 2024/29 8,00 % 10,0 k.A.*** Ø 8,14 % 1.334,00 1.095,31

*Kriterien für KMU-Anleihen: Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro; Stückelung pro Schuldverschreibung max. 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe

** Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)

*** Sofern keine Angaben (k. A.) zum platzierten Volumen vorlagen oder erfragt werden konnten, wurde das Platzierungsvolumen mit 0 EUR beziffert

**** 3-Monats EURIBOR +7,5 % p.a. LR Health & Beauty SE / +6,75 % p.a. Multitude Capital Oyi / +6,25 % p.a. Mutares SE & Co. KGaA) / +5,75 % p.a. Nordwest Industrie Finance GmbH; 3-Monats EURIBOR Stand 31.12.2024: 2,714 %

