EQS-News: Neun von 50 der wachstumsstärksten Tech-Firmen stammen aus Deutschland und warben europaweit die meisten Investorengelder ein

Tech Tour kürt „Top 50“ Wachstumsunternehmen in Europa

70 Wagniskapitalgeber identifizierten die potenziellen nächsten Einhörner in Europa

Spitzenreiter der Top 50 sind Unternehmen aus Frankreich (13) und Deutschland (9)

Deutsche Unternehmen sind mit Abstand am besten finanziert

Finanzierungsrunden für die Top-Wachstumsfirmen werden immer größer

Brüssel/Paris/München, 21. Januar 2024: Zum zehnten Mal haben jetzt mehr als 70 namhafte Wachstumskapitalgeber im Rahmen der Tech Tour Growth die Top 50-Liste der am schnellsten wachsenden, wagniskapitalfinanzierten Technologieunternehmen in Europa identifiziert – allesamt mit Bewertungen bereits jenseits der 100 Mio. Euro und dem Potenzial, zu den nächsten „Unicorns“ (Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Mrd. Euro) zu avancieren. Deutschland nimmt in diesem Jahr mit 9 Unternehmen auf der Top 50-Liste nach Frankreich mit 13 potenziellen Unicorns den zweiten Platz ein. Danach folgen die Niederlande mit acht Unternehmen, während der langjährige Spitzenreiter UK nur mit fünf Unternehmen vertreten ist – gleichauf mit der Schweiz.

«Unbestritten sind es bisher vor allem US-Unternehmen, die in einem globalen Markt Investments in schier unbegrenzter Höhe anziehen. Dennoch zeigt die diesjährige Tech Tour Growth50 Liste eindrucksvoll, dass sich internationale Investoren auch sehr gezielt Europa und hier den jeweiligenMarkt- und Technologieführern in einer Kategorie zuwenden. Wir sehen eine bemerkenswerte Anzahl von europäischen Technologieunternehmen mit hoher Innovationskraft, die von immer selektiver agierenden Investoren weiterhin finanziert werden,“ so- Falk Müller-Veerse, deutscher Partner von Bryan Garnier & Co und Präsident der 2025 Tech Tour Growth 50 Europe. «Fast die Hälfte der diesjährigen Top50-Unternehmen finden sich auch nicht zum ersten Mal auf der Liste wieder. Es kommt immer mehr zu einer «The winner takes it all» Situation in den verschiedenen Industriesegmenten».

Insgesamt haben die Growth50-Unternehmen bisher 8,6 Mrd. € [oder durchschnittlich 172 Mio. € pro Unternehmen] Investorengelder eingeworben, 81 % davon in den letzten 4 Jahren. In 2024 blieb das Volumen der eingeworbenen Gelder mit 1,9 Mrd. allerdings hinter dem Spitzenwert von 2023 (2,2 Mrd.) zurück, während die einzelnen Finanzierungsrunden immer größer werden: Im Jahr 2024 lag die Größe im Schnitt bei 60 Mio. Euro nach 50 Mio. im Vorjahr.

Deutsche Unternehmen dank einiger großer Player am besten finanziert

Mit Abstand am besten finanziert sind die deutschen Unternehmen : Die 9 deutschen Top50 Unternehmen konnten in den vergangenen sechs Jahren (2019-2024) insgesamt 3,16 Mrd. Euro einsammeln, pro Unternehmen waren das im Schnitt etwa 350 Mio Euro. Weit dahinter liegen auf Platz 2 die französischen Top50 Unternehmen mit insgesagmt 1,53 Mrd. Euro, im Schnitt haben diese nur etwa 117 Mi. Euro einwerben können.

«Die deutschen Unternehmen sind nicht nur sehr gut in den Top50 vertreten, sie sind auch am besten finanziert. Dabei geht es in der Mehrzahl um digitale Geschäftsmodelle wie etwa bei FINN, die das Auto-Abo-Konzept für Unternehmen und Privatkunden perfektioniert haben, oder auch bei tado, diesich als einziger Anbieter neben Google Nest als Marktführer für die Klimakontrolle in Smart Homes behaupten. Mit TEC und Isar Aerospace stammen zudem gleich zwei Unternehmen aus dem Zukunftsfeld SpaceTech,» so Müller-Veerse. »

Allerdings ist das Bild durch einige spektakuläre Finanzierungsrunden verfälscht, allein der deutsche KI-Spezialist Aleph Alpha hat in den letzten 2 Jahren über 500 Mio. Euro eingesammelt. Zuletzt machte Ende November 2024 auch das deutsche Raumfahrt-Startup TEC (The Exploration Company) mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Mio. Euro von sich reden. Vier der neun deutschen Top50-Unternehmen stammen aus dem übergreifenden Sektor Digital (inkl. KI und Space Tech) drei aus dem Bereich Sustainability/Erneuerbare Energien und zwei aus dem Gesundheitssektor.

Die deutschen Unternehmen unter den Top 50 sind:

Im Digital-Sektor:

- Aleph Alpha

- FINN

- Isar Aerospace

- The Exploration Company

Sustainability/Energie

- INERATEC

- Marvel Fusion

- Tado



Gesundheit:

- immatics biotechnologies

- Tubulis

Alle Bereiche ziehen Investoren an / Weibliche Gründer in Europa weiter in der Minderheit

Alle drei Technologiebereiche ziehen beträchtliche Investitionen an, was die Vielfalt des Potenzials in allen Sektoren zeigt: Das von den Growth50-Unternehmen in den drei Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Digitales durchschnittlich eingeworbene Kapital unterscheidet sich nur geringfügig voneinander. Im Bereich Digitales waren es insgesamt pro Unternehmen im Schnitt 187 Mio. EUR, im Bereich Gesundheit 176 Mio. EUR und im Bereich Nachhaltigkeit 148 Mio. EUR. « Dies zeigt, dass Wachstumsinvestitionen inzwischen in alle Technologiebereiche fließen, insbesondere in die „Deep-Tech“-Bereiche wie neue Raumfahrt, Quantencomputer, Photonik, KI,, Biotechnologie, grüne Energie, Klimatechnologie oder regenerative Landwirtschaft,» so Müller-Veerse..

Von den in die Top 50 investierten Wachstumsinvestoren stammt inzwischen gut die Hälfte der Investoren aus Europa – eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Hier fungieren teilweise auch staatliche Investoren wie der Europäische Innovationsrat (EIC) und sein EIC-Fonds als Eckpfeiler, die zahlreiche Unternehmen auf der Liste unterstützen.

Das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern indes bleibt bestehen: Trotz der großen Präsenz des Themas sind bislang immer noch nur 12 % der Gründer und leitenden Angestellten in den Growth50-Unternehmen weiblich. Mittlerweile sind bereits 60 % der Unternehmer Serienunternehmer, was erneut zeigt, wie wichtig Erfahrung und Erfolgsbilanz für Investoren geworden sind.

TechTour Growth Awards am 4. März 2025 in Paris

Die Growth50-Unternehmen werden am 4. März 2025 in Paris auf dem Tech Tour Growth50 Europe Summit mit den Investoren des Auswahlgremiums zusammentreffen. Die Veranstaltung wird von Tech Tour in Zusammenarbeit mit Bryan, Garnier & Co, Stifel, Jolt Capital, DWF, Silverpeak, Euronext, J.P.Morgan, Switzerland Global Enterprise und dem EIC Scaling Club organisiert und von EuroQuity Bpifrance mitorganisiert. Die 3 Gewinner der 2025 Tech Tour Growth Awards werden während des Awards Dinners bekannt gegeben.



Hintergrund-Informationen:

Bei dieser Ausgabe der TechTour Growth waren über 70 Investoren in der Auswahljury vertreten [siehe Liste hier], die zunächst die Unternehmen nominierten und dann über die Aufnahme in die Liste abstimmten. (Details zur Methode s. Hintergrundinformationen). Das Programm steht unter dem Vorsitz von Falk Müller-Veerse von Bryan, Garnier & Co.; die Auswahlgremien für die drei Technologiebereiche wurden von Yves Maitre von Jolt Capital (Digital), Remy de Tonnac von ETF Partners (Nachhaltigkeit) und Sebastien Woynar von LBO France (Gesundheit) geleitet.

Der Auswahlausschuss hatte im Vorfeld rund 300 der vielversprechendsten Unternehmen nominiert. Diese sollten mindestens einen unabhängigen Investor mit Sitz in Europa haben, in erheblichem Umfang in Europa tätig sein und die folgenden vier Kriterien erfüllen: Mindestens 20 Mio. EUR Gesamtfinanzierung, zwischen 100 Mio. und 1 Mrd. EUR Bewertung, mindestens 10 Mio. EUR Umsatz oder führende technologische Entwicklung und starkes jährliches Umsatzwachstum oder hohe Entwicklungsdynamik. Aus diesem Wachstumsuniversum (unter Ausschluss von Unternehmen, die bereits den Einhorn-Status erreicht und bestätigt haben) stimmten die über 80 Investoren unabhängig (unter Verzicht auf ihre Nominierungen und ihr Portfolio) in drei Kategorien - Digital, Gesundheit, Nachhaltigkeit - über die Top 20 bzw. Top 15 Unternehmen mit dem besten Wachstums-, Investitions- und Einhorn-Potenzial ab.

Alle Top 50 Unternehmen und weitere Daten finden sich hier [Tech Tour Growth50 data report]

TechTour ist eine pan-europäische Plattform, die Wachstumsunternehmen aus dem High-Tech-Bereich mit Investoren weltweit zusammenbringt (www.techtour.com). In ihrem Rahmen haben diesmal 70 Investoren in den letzten Monaten rund 300 privat finanzierte, later-stage Technologieunternehmen aus Europa mit einer Bewertung von derzeit noch unter 1 Mrd. US-Dollar analysiert und anschließend die 50 Kandidaten mit der stärksten Wachstumsdynamik und dem größten Einfluss auf ihre jeweilige Branche ausgewählt.

