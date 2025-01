'Extremes Feuerwetter': Los Angeles fürchtet weitere Brände

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Mit der Rückkehr gefährlicher Starkwinde wächst in Los Angeles die Sorge vor weiteren verheerenden Bränden. Ein kleineres Feuer war kurz nach Beginn des Warnzeitraums für "extremes Feuerwetter" am Montagnachmittag (Ortszeit) im Griffith Park ausgebrochen, einem auch bei Touristen sehr beliebten Park in den Santa Monica Mountains rund um eine Sternwarte. Die Feuerwehr konnte diesen Brand jedoch schnell löschen.

Die Warnung vor gefährlichen Starkwinden und extremem Feuerwetter galt zunächst noch bis zum Dienstag. "Jeder muss in höchster Alarmbereitschaft sein", sagte die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass. "Die Feuerwehr von Los Angeles und unsere Partner sind schon vorsichtshalber ausgerückt, und wir bitten die Menschen in Los Angeles vorbereitet zu sein, falls evakuiert werden muss."

Durch die Flächenbrände wurden bislang Schätzungen zufolge mehr als 12.000 Gebäude in der Region zerstört oder beschädigt. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 27. Mehrere Menschen gelten als vermisst./ddo/DP/zb