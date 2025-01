Neubauer: Trumps Abkehr von Pariser Klimavertrag 'idiotisch'

BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hält den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen für unsinnig und mahnt die deutsche Politik zu Standhaftigkeit im Kampf gegen die Erderwärmung. Die Abkehr vom Pariser Abkommen sei "offensichtlich eine idiotische Entscheidung Trumps", sagte Neubauer von der Bewegung Fridays for Future der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Schließlich sei 2024 das heißeste jemals gemessene Jahr gewesen. "Die Klimakrise interessiert es nicht, ob ein amerikanischer Präsident sie leugnet oder nicht. Die Krise ist da und gefährdet täglich Menschenleben - in den USA und weltweit."

Neubauer sagte weiter, keine Sekunde dürften Demokratien wie Deutschland und die EU sich von "Trumps Realitätsverklärung" in Sachen Klima aus der Bahn bringen lassen. "Ich erwarte gerade von der jetzigen und künftigen Bundesregierung, sich von Trumps Idioten-Aktion klar zu distanzieren und wie Erwachsene zu reagieren: mit einem klaren Bekenntnis zum Pariser Abkommen und umso mehr Nachdruck in Sachen Klimaschutz." Die aufkommende Lücke müsse so gut es geht gefüllt werden.

Die Kündigung der USA muss bei den Vereinten Nationen eingereicht werden, sie wird nach einem Jahr wirksam. Damit werden die USA weitgehend aus dem Kampf der Staatengemeinschaft gegen die Erderwärmung aussteigen.

Das Pariser Klimaabkommen hat das Ziel, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen - und möglichst auf nur 1,5 Grad. Auf dieses Ziel hatte sich der UN-Klimagipfel 2015 in Paris geeinigt und es später auf Klimakonferenzen mehrfach bekräftigt. Damit sollen die schlimmsten Folgen der Klimakrise vermieden werden - etwa häufigere und heftigere Hitzewellen, Dürren, Waldbrände sowie Unwetter und Überschwemmungen./toz/DP/zb