Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Weltwirtschaftsforum in Davos

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Weltwirtschaftsforum in Davos:

"Ein Ort, wo sich politisch und ökonomisch Mächtige die Hand reichen, ist Davos. Alljährlich beklagt hier eine den Niederungen des kleinen Mannes entrückte Oberschicht das weltweite Elend - freilich nicht, ohne einander zu versichern, die Erde endlich zu einem besseren Ort machen zu wollen. Doch zwischen großen Ankündigungen und messbaren Ergebnissen liegen Welten. Das wird von Jahr zu Jahr offensichtlicher. Öffentlich feiern sich in Davos alle jene für ihre Menschenliebe, denen es abseits der Kameras und der angesetzten Talkrunden vor allem ums Netzwerken geht, ums Geschäft also, und darum, ökonomische Potenz in Macht umzuwandeln. Im Gegenzug wächst bei vielen Bürgern das Gefühl politischer Ohnmacht - keine gute Entwicklung."/yyzz/DP/he