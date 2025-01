Pressestimme: 'Volksstimme' zu US-Präsidenten und Europa

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Volksstimme' zu US-Präsidenten und Europa:

"Der neue US-Präsident hat oft genug klar gemacht, dass er Europas Stellenwert an dessen Stärke bemisst. Darum ist es eher schlecht bestellt, nicht nur, was die Verteidigungskraft betrifft. Das maßgebende EU-Duo Deutschland und Frankreich schwächelt politisch wie wirtschaftlich. Am südöstlichen Rand franst die Gemeinschaft sichtbar aus. Ungarn und die Slowakei sind nationalistisch und russlandfreundlich unterwegs. Auch Rumänien wackelt neuerdings. Mit der EU-Kommission und ihrer Chefin Ursula von der Leyen hat Donald Trump wenig im Sinn. Das könnte eine Aufwertung der EU-Ratspräsidentschaft heißen, die derzeit Polen ausübt. Das wichtige Land in Osteuropa hat traditionell beste Beziehungen zu den USA. Ministerpräsident Donald Tusk ist aber mehr damit beschäftigt, die PiS niederzuhalten, als international auszustrahlen. Vor diesem düsteren Hintergrund behauptet die Bundesregierung, sie sei auf den heranrauschenden Trump gut vorbereitet. Ein abwegiges Pfeifen im Walde."/yyzz/DP/nas