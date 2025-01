Trump: Begnadige 'viele' Verurteilte von Kapitol-Attacke

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, er werde "viele" seiner Anhänger begnadigen, die wegen der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt wurden. Trump sagte bei einer Veranstaltung vor Unterstützern in einer Sportarena, er werde noch am Abend (Ortszeit) im Weißen Haus Begnadigungen für "Geiseln" des 6. Januar unterschreiben, um sie zu befreien. Er plane Begnadigungen "für eine Menge Leute", betonte er mehrfach unter dem Jubel seiner Anhänger.

Genauer wurde der Republikaner zunächst nicht. Trump hatte einen solchen Schritt im Wahlkampf wiederholt versprochen, bislang aber keine Einzelheiten genannt.

Am 6. Januar 2021 hatten Trump-Anhänger den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal zu bestätigen. Infolge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben./jac/DP/zb