Trump: Bin nicht mal am ersten Tag Diktator

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der neue US-Präsident Donald Trump hat eine frühere Aussage zurückgenommen, "nur am ersten Tag" seiner nächsten Amtszeit Diktator sein zu wollen. Auf die Frage eines Reporters, ob er am ersten Tag zurück im Weißen Haus nun ein Diktator sei, sagte der Republikaner: "Nein, nein, ich kann mir nicht mal vorstellen, so genannt zu werden." Er glaube lediglich an die Unantastbarkeit der Wahl. "Die Demokraten taten es nicht, sie haben wie Hunde betrogen."

Im Wahlkampf hatte Trump immer wieder damit kokettiert, "nur am ersten Tag" Diktator sein zu wollen. Trump ist am Montag wieder ins Weiße Haus eingezogen, nachdem er bei der Präsidentenwahl im November klar gegen die Demokratin Kamala Harris gewonnen hatte. Diese hat das Wahlergebnis nie angezweifelt - anders als Trump in der Vergangenheit. Er hat seine Wahlniederlage von 2020 bislang nicht anerkannt./lkl/DP/zb