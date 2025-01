WOCHENVORSCHAU: Termine bis 3. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 3. Februar 2025

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Production Report 1. Halbjahr 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 12/24 07:00 NLD: DocMorris, Jahresumsatz 10:00 DEU: Verband der Automobilindustrie (VDA), Online-Jahresauftakt-Pk 12:30 USA: KeyCorp, Q4-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen 17:45 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 17:45 DEU: Porsche AG, Pre-Clos Call Jahr 2024 22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Umsatz Gastgewerbe 11/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 11/24 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/24 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pressefrühstück mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) zu «Potenzial Leerstand». Es werden die Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung und die aktuellsten Erkenntnisse über den bundesweiten Wohnraumleerstand vorgestellt. 10:00 DEU: Online-Pk der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) und des Umweltbundesamts (UBA) zur EU-Verpackungsverordnung PPWR, Berlin 10:00 EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel 10:30 DEU: Online-Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu Ergebnissen der neuen BGA-Unternehmerbefragung und Jahresprognose 11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zur Konjunkturprognose 2025 mit DSGVPräsidenten Ulrich Reuter, Berlin DEU: Handelsblatt-Energie-Gipfel 2025 «Raus aus dem Krisenmodus: Wie die Energiewende zum Erfolg wird», Berlin DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25) ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Easyjet, Q1-Umsatz 12:30 USA: GE Vernova, Q4-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q4-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q4-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen 16:00 USA: United Airlines, Q4-Zahlen 22:05 USA: Alcoa, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 12/24 08:00 DEU: Start des Mikrozensus 2025 10:00 POL: Industrieproduktion 12/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 12/24 12:00 IRL: Erzeugerpreise 12/24 16:00 USA: Frühindikator 12/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Handelsblatt-Energie-Gipfel 2025, Berlin DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25) 18:00 DEU: Jahresempfang der Wirtschaft 2025 mit CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Mainz ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schlatter, Umsatz/Auftragseingang 2024 06:30 CHE: Galenica, Umsatz 2024 07:00 CHE: Autoneum, Umsatz 2024 07:30 DNK: Tryg, Jahreszahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Q1-Umsatz 08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen 08:15 SWE: Investor, Jahreszahlen 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, außerordentliche Hauptversammlung 12:30 USA: General Electric, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Jahreszahlen 14:30 USA: Air Products and Chemicals, Hauptversammlung 15:45 USA: Blackrock, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Texas Instruments, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 12/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 1/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 1/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/24 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 12:00 TÜR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig) 17:00 USA: EIA Ölbericht SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Maklerprovision bei Einfamilienhaus mit Anbau, Karlsruhe 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes ECommerce und Versandhandel Deutschland (bevh), Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zur Vereinbarung eines Maklerlohns, Karlsruhe 10:00 DEU: Vorstellung BKK Dachverband e.V. Forderungen der Betriebskrankenkassen zur Bundestagswahl 2025 und für die kommende Legislaturperiode, Berlin 11:00 DEU: Pressegespräch BNP Paribas Real Estate Holding GmbH mit Marktdaten des Jahres 2024 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt, Frankfurt/M. 11:00 DEU: BGH verhandelt zu Datenschutz bei Online-Vertrieb von Arzneimitteln, Karlsruhe 11:00 DEU: Hauptpressekonferenz zur 74. Spielwarenmesse, Nürnberg 12:30 DEU: Körber Global Leaders Dialogue mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Merz wird eine Grundsatzrede zu den außen- und europapolitischen Prioritäten für Deutschland halten. DEU: Fortsetzung Grüne Woche in Berlin CHE: Weltwirtschaftsforum Davos (bis 24.1.25) ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 h Call) 06:30 CHE: SFS, Jahresumsatz 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Emmi, Jahresumsatz 07:00 CHE: Mikron, Umsatz/Auftragseingang 2024 07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen 08:00 CHE: Hilti, Jahresumsatz 08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Vonovia, außerordentliche Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 1/25 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 12/24 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 11/24 09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Kongress Pflege und 30. Deutscher Pflege-Recht-Tag des Springer Medizin Verlag, Berlin CHE: Abschluss Weltwirtschaftsforum, Davos ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Jahreszahlen 12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen 14:00 DEU: Playmobil, Pk zur Zukunftsstrategie und Innovationen, Nürnberg 17:45 FRA: Airbus Helicopters, Aufträge und Auslieferungen 2024 (Call 18.00 h) 22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 12/24 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 1/25 06:00 JPN: Frühindikatoren 11/24 (endgültig) 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 SWE: Handelsbilanz 12/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 12/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/25 14:30 USA: CFNA-Index 12/24 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/25 16:00 USA: Neubauverkäufe 12/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 1/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Neujahrs-Pk Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Mainz DEU: Jahres-Pk IG Metall mit Zahlen zu Entwicklung Mitgliedschaft und Finanzen, Frankfurt EUR: Treffen der EU-Agrarminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 h Analystencall, 10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Call 9.00 h) 12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q4-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Conference Call BMW Group Report 2024 17:30 USA: Visa, Hauptversammlung 18:00 FRA: LVMH, Jahreszahlen 22:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 22:00 USA: Starbucks, Q1-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: De Longhi, Q4-Umsatz USA: Paccar, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/24 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 1/25 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q4/24 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 12/24 (vorab) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 1/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 1/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu überragender marktübergreifenden Bedeutung von Apple, Karlsruhe 10:00 DEU: Pk Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin): «Risiken im Fokus der Bafin 2025» mit Bafin-Präsident Mark Branson, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressekonferenz der Internationalen Süßwarenmesse und ProSweets Cologne 2025, Köln 11:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Industriegewerkschaft IGBCE, Berlin DEU: Beginn der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Deutschen Bahn, Frankfurt BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel HINWEIS KOR/CHN/SGP: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Jahreszahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen 07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz 12:00 USA: Danaher, Q4-Zahlen 13:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 22:00 USA: Microsoft, Q2-Zahlen 22:00 USA: Meta, Q4-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q4-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Imperial Brands, Hauptversammlung USA: General Dynamics, Q4-Zahlen USA: Corning, Q4-Zahlen USA: Lam Research, Q2-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Verbrauchervertrauen 1/25 08:00 DEU: GfK-Konsumklima 2/25 09:00 DEU: DIW-Konjunkturprognose 09:00 ESP: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: Geldmenge M3 12/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 1/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 1/24 11:00 BEL: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/24 (vorab) 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE DEU: Tagung Zukünftige Stromnetze 2025 «Innovationen und Strategien für ein stabiles und nachhaltiges Stromnetz», Berlin 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pressekonferenz Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI e.V., Frankfurt/M. 10:30 DEU: Pk Verband der Ersatzkassen zu Bundestagswahl 2025, Berlin 12:00 DEU: Mündliche Verhandlung im Fall einer Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale NRW gegen den Internetanbieter 1N Telecom, Düsseldorf HINWEIS KOR/CHN/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Jahresumsatz 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen 06:55 ESP: BBVA, Jahreszahlen 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen 07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen 07:30 DEU: Symrise, vorläufige Jahreszahlen (Call 9.00 h) 07:30 DEU: SNP, vorläufige Jahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Jahresumsatz 08:00 GBR: Sage Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen 08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen 09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz 11:30 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen 12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen 14:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen 15:30 USA: Walgreens Boots Alliance, Hauptversammlung 22:00 USA: Visa, Q1-Zahlen 22:05 USA: Intel, Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Sientific, Jahreszahlen SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen USA: Altria, Q4-Zahlen USA: Dow, Q4-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen USA: ResMed, Q2-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen USA: Comcast, Q4-Zahlen USA: Valero Energy, Q4-Zahlen USA: International Paper, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 1/25 07:30 FRA: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/24 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/24 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2024 08:30 HUN: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 1/25 09:00 AUT: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbrauchervertrauen 1/25 (vorläufig) 10:00 ITA: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/24 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/25 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 1/25 11:00 EUR: Industrievertrauen 1/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/24 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk mit EZB-Chefin Christine Lagarde) 14:30 USA: BIP Q4/24 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/24 HINWEIS KOR/CHN/SGP/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. JANUAR TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung Elelctronics, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen 07:00 CHE: Novartis, 9Monatszahlen (Pk 9.30 h) 07:00 SWE: SKF, Jahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlun, Bochum 12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen 12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen 12:45 USA: Chevron, Q4-Zahlen 13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen 14:30 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Elisa, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 1/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 12/24 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/24 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/24 09:00 CZE: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/25 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/25 11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/24 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 12/24 14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben Q4/24 (vorab) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Veranstaltung Netzwerktreffen der Allianz der Chancen zum Wirtschaftsstandort Deutschland und die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern u.a. mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr und die Wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU, Julia Klöckner, Berlin 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Handelsverband Deutschland (HDE), Berlin 11:00 DEU: Pressegespräch Hannover Messe und Maschinenbauverband VDMA, Frankfurt/M. HINWEIS CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen USA: Kfz-Absatz 1/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/24 (vorläufig) 08:30 HUN: Handelsbilanz 12/24 (vorläufig) 08:30 CHE: BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q4/24 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q1/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:00 GRC: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/25 (vorab) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/25 (vorab) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/25 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk des Bundesverbandes der Schuh- und Lederwarenindustrie e.V. anläßlich der Shoes Düsseldorf POL: Informelles EU-Ministertreffen für Wettbewerb, Warschau POL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Warschau BEL: Informeller EU-Gipfel zum Thema Verteidigung ----------------------------------------------------------------------------------------

