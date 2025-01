DAVOS/Bundesbankchef: Brauchen völlig neue Schuldenbremse

DAVOS (dpa-AFX) - Deutschland braucht nach Ansicht von Bundesbankchef Joachim Nagel eine völlig neue Schuldenbremse. "Ich denke, wir sollten nicht nur leichte Änderungen vornehmen", sagte Nagel am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Ich denke, wir müssen das ganze Konzept ändern." Angesichts von "tektonischen Veränderungen" in der Welt seien konventionelle Maßnahmen nicht mehr genug.

"Wir brauchen viele Investitionen in Deutschland, wir haben unsere strukturellen Probleme. Wir müssen das überwinden", betonte Nagel auf einem Empfang der Stadt Frankfurt in Davos. Dafür müsse man über den Tellerrand schauen. Er erwarte, dass die neue Regierung handele und nicht nur analysiere.

Dem "Spiegel" sagte Nagel ebenfalls in Davos, Deutschland habe angesichts seiner verhältnismäßig niedrigen Schuldenquote durchaus Spielraum. "Wir sollten nicht die Augen davor schließen, dass wir für die Aufgaben der Zukunft mehr Geld benötigen."/tam/DP/he